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大陸 大陸焦點 特派現場

吃湯圓、聽漢劇　台青首次體驗「武漢傳統」元宵節

▲▼ 武漢台青過元宵節 。（圖／台青提供）

▲台青吃湯圓、聽漢劇體驗不一樣元宵節。（圖／武漢台資企業協會提供）

記者任以芳／武漢報導

受疫情影響，不少台青、台生選擇在大陸就地過年。今年湖北武漢30多位台灣民眾在紫陽漢劇博物館度過十分有中國味的元宵節。不但體驗包湯圓、猜燈謎、觀舞獅，聽漢劇了解起源和發展。不少台青表示即使無法回家過年，可以和朋友度過新年一樣有回家熱鬧感覺。

台青們首次來到武昌區紫陽公園紫陽閣，這裡有武漢首家漢劇博物館，珍藏「漢劇、漢繡文物收藏第一人」劉立先生提供的3200多件（套）藏品。漢劇是大陸戲曲百花園中的重要劇種，在2006年被國務院納入首批國家級非物質文化遺產名錄。

▲▼ 武漢台青過元宵節 。（圖／台青提供）

▲台青體驗畫漢劇臉譜 。（圖／武漢台資企業協會提供）

現場安排參觀漢劇的起源、發展、代表作，接著在紫陽閣三樓共同繪製戲曲臉譜，並且舉行評選活動。根據完成度、原創度、還原度評選出前三名。

 「第一次參加活動，和大家一起認識漢劇、繪製臉譜，非常新奇有趣」，台青吳宣開心的分享自己心得，細致描繪手中的彩色臉譜。

台生林鎮祁曾參與過多次台青活動。他表示，兩岸元宵節有一樣的習俗和傳統，這次活動有回家的感覺，十分親切。

▲▼ 武漢台青過元宵節 。（圖／台青提供）

▲武漢台青參觀張之洞在武昌事跡展覽館。（圖／武漢台資企業協會提供）

隨後，台青們在75歲「金牌講解員」胡昇先生的帶領下，參觀張之洞在武昌事跡展覽館和武漢市德森地契博物館，深入感受武漢歷史和文化底蘊，了解現代城市建設起源與發展。最後，大家一起在契園包湯圓、猜燈謎、觀舞獅、聽漢劇。

來自武漢理工大學的台生林世賢，是材料科學專業大三生。他表示，「這是第一次在武漢過年，雖然親人不在身邊，但和朋友一起過年很溫馨、不孤單。」畢業後，他計劃在武漢就業，十分看好將來的發展。

武漢台資企業協會副會長吳誌榮在致詞時表示，兩岸同根同源、心靈契合，希望台青們在活動中有所收獲。楚文化是中華文化的重要組成部分，台青們可以借此機會深入感受楚文化，成為推動兩岸文化交流的生力軍。

本次活動由武漢市人民政府台灣事務辦公室指導，武漢台資企業協會、武昌區人民政府台灣事務辦公室主辦，武漢市台灣青年創業就業服務中心、武漢市武昌區紫陽公園管理處、武漢昌炎文化發展有限公司承辦，武漢市德森地契博物館、武漢市紫陽漢劇博物館、張之洞在武昌事跡展覽館、武漢市武昌區台胞台屬聯誼會協辦。

▼ 武漢台青一起過元宵節 。（圖／武漢台資企業協會提供）

▲▼ 武漢台青過元宵節 。（圖／台青提供）

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