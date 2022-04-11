PTT爆「武漢全市核酸採集中！」深夜照曝光　台網友傻：不要鬧了

▲網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光。（圖／翻攝自微博，下同）



記者董美琪／綜合報導

一位PTT鄉民10日晚間發文說，同事傳消息表示湖北省武漢市全市都要做核酸篩檢，此文引起鄉民們高度關注，紛紛討論「大城市都要走向封城的概念嗎」、「又回到最初的起點」，也有網友擔心大陸出貨又要延誤了。

原PO轉發同事傳來的訊息，武漢週日晚間要求所有市民做核酸篩檢，內容寫著「明天開始憑核酸的採集結果通行。各位居民：市疫情防控指揮部通知，今晚8:00全市將開展全民核酸採集工作，請各位居民迅速回家等候，待工作人員通知後有序到點位進行核酸採集，採集完畢後領取核酸採集小卡片，明日起全市憑此卡片通行，請大家相互轉告！！！」武漢市民全體目前正在漏夜排隊中。

PTT網友熱議「很多台商被告知停工到五一了，大停工時代來臨」、「漏夜排隊阿隔天是檢測得出來？」、「不要鬧了，出貨又要延誤了」、「回到原地？」、「這是大城市都要走向封城的概念嗎」、「至少沒像上海一樣，普篩做不完，確診天天破萬，封城封到懷疑人生」。

還有人表示，「先去搶食物比較有意義」、「照上海的劇本，下一步就是封城」、「清零仔的理想國度」、「是要變強的前奏QQ」、「（武漢）幾千萬人這樣搞」。

「武漢地鐵運營」微博帳號11日凌晨也發公告證實，自4月11日起，武漢軌道交通執行「健康碼綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼」措施，保障公共交通疫情防控安全。請廣大乘客積極配合車站工作，主動出示綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、戴好口罩，乘車過程中請主動掃車廂碼上報行程。」