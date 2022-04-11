武漢解封2週年剛過防疫又升級　4／11起坐地鐵須持48小時核檢證明

▲為阻絕新冠無症狀感染者傳播疫情，武漢地鐵宣布要憑核檢證明才可乘車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢8日才剛度過解封2週年，在Omicron疫情的影響下，官方宣布自今（11）日起實施軌道交通健康碼綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼」等措施，進一步減少無症狀感染者對公共交通疫情防控的影響。對此，不少檢測點也出現大排長龍的情況，也有不少民眾選擇開車出行，讓上班尖峰時刻交通大打結。

▲乘坐武漢地鐵需出示48小時核檢證明。（圖／翻攝微博）

《央視》報導，武漢地鐵發佈公告，請廣大乘客積極配合車站工作，主動出示綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、佩戴好口罩，乘車過程中請主動掃車廂碼上報行程。無手機乘客或其他情況，出示48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證），經測溫正常後配合工作人員進行人工登記。

據湖北衛健委公告，4月10日武漢市新增12例無症狀感染者，本輪感染者已增至36人。對此，武漢市自8日起連續3天進行大規模核酸檢測，排查隱藏在人群中的感染者，超前部署疫情防控策略。

▲2020年4月8日武漢解封。（圖／武漢台商提供）

據了解，8日是武漢封城解封的2週年紀念日。武漢自2020年1月23日凌晨宣布，自10時起機場、火車站離市通道暫時關閉，也就是在農曆年除夕前宣布「封城」！成為人類史上首次對一座人口達千萬人規模的大城市採取最嚴厲的防疫政策。

經過76天的封城，武漢在2020年4月8日0時起，恢復對外交通，象徵新冠疫情受到有效控制，民眾可以重新恢復往常生活，暫停2個多月的城市也正式展開復原工作。