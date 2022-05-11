爆餡檸檬塔！超商獨家「5大甜點新品」來了　肉桂捲加滿焦糖醬超濃

▲7-11近期販售多款新甜點，一定要吃檸檬塔、焦糖肉桂捲。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

近期民眾減少外出用餐，就有超商開賣獨家5款療癒系甜點，宅在家也能爽爽吃，其中，一定要搶吃酸酸甜甜的「檸檬塔」，咬下就能吃到滿滿的檸檬餡，滿嘴都是幸福感，另外還有超邪惡的「焦糖肉桂捲」，嚴選頂級肉桂搭配純製焦糖醬，一入口是非常濃郁的肉桂香。

7-11近日特別引進5款獨家「療癒系甜點」，其中昂舒巴黎小泡芙、焦糖肉桂捲上市2週即熱賣超過10萬組，即日起再引進3款來自頂級日系超市「裕毛屋」的最新商品，首推「裕毛屋檸檬塔」，使用主廚特調酸甜檸檬餡，冰涼口感入口即化。

▲昂舒巴黎小泡芙、焦糖肉桂捲上市2週熱賣超過10萬組。

▲焦糖肉桂捲咬下是超濃肉桂香；香草小泡芙有滿滿卡士達餡。

喜歡爆餡口感的你，一定要試試「裕毛屋卡士達牛奶麵包」，麵包裡包著主廚獨家配方卡士達牛奶餡，再高溫急速冷凍，鎖住風味與水分，每一口都是香甜滋味，最後則是「裕毛屋法國球」，選用日本天然酵母、北海道牛乳製成，以上3款皆只在大台北地區門市限定販售。

▲超狂「厚豆香炸雞波堤堡」開吃了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

「21風味館 x Mister Donut」首度聯名推出超狂「厚豆香炸雞波堤堡」，選用經典招牌豆香蜜糖波堤變身漢堡包，Q彈波堤結合黑須豆香粉、蜜糖外衣，可是讓人一口接一口，中間則夾進酥脆無骨炸雞腿排、新鮮生菜，打造微甜微鹹的口感，還帶有淡淡花生香，即日起至5/29止限時開吃，每門市每日限量15份，漢堡控、波堤控肯定要嚐鮮。

▲無骨雞腿排夾在Q彈波堤當中超罪惡。