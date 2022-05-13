男子看球賽太激動捏爆「它」！引發網路熱議

▲求大家推薦看球賽必備的最佳良伴，國民零食引起熱議。（圖／取自Dcard）

圖、文／統一提供

中華職棒賽事正如火如荼的進行中，熱血的球迷們除了到場觀賽之外，也會守在電視機前為自己支持的球隊加油，不少球迷更網上分享自己看球賽的「助興搭配」組合，除了球衣、加油棒之外，不可或缺的就是美食，炸雞、披薩、爽脆感的零食和各種氣泡飲、啤酒更是絕配，尤其是揪團看球賽的時候，如果端出一些好吃又有趣的應援物，更會讓氣氛嗨到最高點！

近期就有一名網友在知名論壇發問，求大家推薦看球賽必備的最佳良伴，除了燒烤、滷味、瓜子果乾、熱狗堡，還有哪些更搭，對此原PO推薦國民零食「統一脆麵」，想不到PO文之後引發一陣熱議。

原po表示自己熱愛脆麵的原因除了方便吃不沾手這點之外，當自己支持的球隊得分時，脆麵一手捏下，那種爽脆的聲音，更讓人有種熱血舒壓暢快感，這樣的快感正是球賽的必備小物。

貼文PO出就就勾起不少網友的記憶中的味道，紛紛留言直呼「統一脆麵超讚的，小時候在班上吃都被搶」、「疫情變嚴重，在家看直播捏爆脆麵」。統一脆麵是許多網友的心中的不敗滋味，放學後去福利社、雜貨店必搶的零食之一，份量足CP值高，買了之後壓碎或掰成一小塊一小塊，再撒上附上的椒香粉包，撲鼻而來的香味很容易上癮， 在零食不斷推陳出新的浪潮中，仍然是許多人的家庭必備零食，站穩網友熱愛零食排行榜！

（禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒）

