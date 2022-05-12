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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中央沒有全盤防疫計畫」　劉和然動怒：都是新北先提出政策

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，新北副市長劉和然今（12）日在疫情記者會時上表示，每次都是新北市先出適當的防疫政策，他痛批「中央沒有全盤防疫計畫」，例如當初新北不公布足跡後，中央也跟進，這些壓力也都是市府一肩扛起。

▲▼侯友宜、劉和然召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

劉和然指出，新北市長侯友宜一直都是苦口婆心，不但提出問題，也都有提出解決方法，這兩週是關鍵，「但中央還是毫無章法跟節奏」，台灣不是第一個感染Omicron的國家，因此有例可循，但中央都沒全盤的防疫計畫。

當初新北不公布足跡後中央跟進，劉和然表示，這些壓力也都是新北市政府一肩扛起，「中央到底有沒有在想下一步？PCR量能已到頂！」

劉和然呼籲中央快點亡羊補牢，之前口罩、疫苗排隊，現在快篩、PCR排隊，結果都是地方縣市政府承受怨言，這些怨言對基層同仁與醫護不公平，去年中央校正回歸，但法傳、TRACE系統一年過去了，資訊系統仍未準備好，不少民眾抱怨「解隔了才收到居隔單」，地方也扛下這些怨言。

劉和然強調，面對疫情，中央地方一條心，新北市肯扛、敢扛，且台灣有善良配合度高的國人，其次有很棒醫療團隊跟健全體制，再者22個地方縣市政府都是中央的夥伴，要中央聽進地方聲音，讓台灣走在疫情發展前、不要追著疫情跑。

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