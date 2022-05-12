內政部明審查彰化升格案　王惠美：第七都讓國土發展更均衡

記者鄧木卿／彰化報導

內政部明天將召開彰化縣政府改制直轄市計畫審查小組會議，縣長王惠美將帶領府會團隊北上爭取，王惠美說，每次到了選舉，各黨都打出「決戰中台灣」，「彰化贏、台灣就贏」的口號，可見彰化的重要性，彰化也是百萬大縣，升格與否決定彰化的未來，而且北部有3都，南部有2都，中部只有1都，彰化如果升格，有助國土均衡發展。

▲彰化縣長王惠美（中）呼籲中央能重視彰化未來，同意升格直轄市。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣議會今天召開第19屆第7次定期會，縣議員包括劉淑芳、曹嘉豪、凃淑媚等人不分黨派全都非常關心升格案，王惠美明天將帶領府會團隊北上爭取。

王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去好幾次都擦身而過，難得有這一次的機會，也期望這一次，彰化在各個黨派都支持的情形下，能順利爭取到升格，升格絕對是對彰化未來300年非常關鍵的一戰。台灣的未來不能沒有彰化，即便是護國神山的台積電，沒有彰化的綠電支持，也是沒辦法，希望中央能重視彰化。

王惠美還說，選舉時常常在說，「決戰在中部」，「彰化贏、台灣就贏」，希望大家在選舉過後還能繼續關注彰化的發展，彰化畢竟是人口超過百萬的大縣，升格與否大大影響彰化的發展，另外，就是一個重要的國土概念，北部有3個直轄市，南部有2個，中部卻只有1個，如果彰化能升格為直轄市，對整體的國土發展也會更加均衡。