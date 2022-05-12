　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部明審查彰化升格案　王惠美：第七都讓國土發展更均衡

記者鄧木卿／彰化報導

內政部明天將召開彰化縣政府改制直轄市計畫審查小組會議，縣長王惠美將帶領府會團隊北上爭取，王惠美說，每次到了選舉，各黨都打出「決戰中台灣」，「彰化贏、台灣就贏」的口號，可見彰化的重要性，彰化也是百萬大縣，升格與否決定彰化的未來，而且北部有3都，南部有2都，中部只有1都，彰化如果升格，有助國土均衡發展。

▲彰化縣長王惠美呼籲中央能重視彰化未來，同意升格直轄市。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣長王惠美（中）呼籲中央能重視彰化未來，同意升格直轄市。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣議會今天召開第19屆第7次定期會，縣議員包括劉淑芳、曹嘉豪、凃淑媚等人不分黨派全都非常關心升格案，王惠美明天將帶領府會團隊北上爭取。

王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去好幾次都擦身而過，難得有這一次的機會，也期望這一次，彰化在各個黨派都支持的情形下，能順利爭取到升格，升格絕對是對彰化未來300年非常關鍵的一戰。台灣的未來不能沒有彰化，即便是護國神山的台積電，沒有彰化的綠電支持，也是沒辦法，希望中央能重視彰化。

王惠美還說，選舉時常常在說，「決戰在中部」，「彰化贏、台灣就贏」，希望大家在選舉過後還能繼續關注彰化的發展，彰化畢竟是人口超過百萬的大縣，升格與否大大影響彰化的發展，另外，就是一個重要的國土概念，北部有3個直轄市，南部有2個，中部卻只有1個，如果彰化能升格為直轄市，對整體的國土發展也會更加均衡。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快篩需求爆量　「郭董唾液快篩機」已重送EUA申請
高雄確診孕婦發燒疑敗血症！緊急剖腹　嬰兒生命徵象不穩
九頭身美女議員沒悔意續押！　母備豬腳麵線嚎啕大哭
柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
北市這地方「免費發快篩」！　時段、規則曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

防疫險保戶不用急著開證明！請求權有2年時效　她喊話別增加醫護負擔

桃市首長選戰民調拉鋸中　羅智強自信「一定贏」：除非我連選都沒得選

柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」

高階文官培訓今年重新啟動　保訓會邀產官學界擔任講座

內政部明審查彰化升格案　王惠美：第七都讓國土發展更均衡

李秉穎估6月初達疫情高峰　柯文哲：只看雙北的話「我是對的」

「沒聽陳時中談過選舉」　蘇貞昌：外界不必操弄抹黑

OH-58D戰搜直升機夜航訓「動力異常」　航特部：暫停飛訓執行特檢

蔡英文稱防疫成績好！柯文哲：靠國民、醫護努力　非「偉大黨中央」領導

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

防疫險保戶不用急著開證明！請求權有2年時效　她喊話別增加醫護負擔

桃市首長選戰民調拉鋸中　羅智強自信「一定贏」：除非我連選都沒得選

柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」

高階文官培訓今年重新啟動　保訓會邀產官學界擔任講座

內政部明審查彰化升格案　王惠美：第七都讓國土發展更均衡

李秉穎估6月初達疫情高峰　柯文哲：只看雙北的話「我是對的」

「沒聽陳時中談過選舉」　蘇貞昌：外界不必操弄抹黑

OH-58D戰搜直升機夜航訓「動力異常」　航特部：暫停飛訓執行特檢

蔡英文稱防疫成績好！柯文哲：靠國民、醫護努力　非「偉大黨中央」領導

美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵場面曝光

PSG出線之路危急　背水一戰對決土耳其IW...火龍Hanabi超猛大四個

快篩需求爆量！富佳曝「郭董唾液快篩機」　已重送EUA申請

楊麗音演「假濟公」先請示　祂開條件：戒色一個月

中小企業疫情時代的後盾！完整解析中租企業融資評價與客製化融資服務

緩解快篩荒！教育部配發100萬劑公費快篩試劑到校園

營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

柯：保險公司虧好幾百億「飛來橫禍」

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

午後雷陣雨報到！11縣市大雨特報

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

快訊／新北+23788例　侯友宜喊：指數型海嘯來了

LIVE／開嗆蔡英文「不是那一回事」　侯友宜最新說明

快訊／7天本土新增30萬2754例　衛福部示警「進入廣泛社區流行」

快訊／衛福部報告：中重症、死亡數預期上升　疫情高峰落在5月中下旬

柯文哲視察篩檢站　民眾喊選總統

柯：堅持PCR才給藥「一定死很多人」

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

買預售屋黑心建商故意不交屋　他勝訴仍慘遭「一屋二賣」

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

更多熱門

相關新聞

乘客質疑運將「調錶」　遭辣椒水洗臉

乘客質疑運將「調錶」　遭辣椒水洗臉

北市1名男子在中山區攔計程車，當車開到大同區重慶北路二段時，卻質疑運將的跳錶儀器有改裝過，立刻要求下車，男子下車後站在駕駛座外與運將理論，運將擔心被打，所以持辣椒水朝男子狂噴，最後男子到派出所對運將提出傷害告訴。

吳顯森座車被偷裝定位器　藍衣騎士一路鬼祟跟蹤

吳顯森座車被偷裝定位器　藍衣騎士一路鬼祟跟蹤

月開300紅單惹民怨被調偏鄉　本人出面開砲

月開300紅單惹民怨被調偏鄉　本人出面開砲

陳建仁喊「流感化後確診數沒意義」　陳時中回應

陳建仁喊「流感化後確診數沒意義」　陳時中回應

單月狂拍千件超速　彰化「測速王」出爐

單月狂拍千件超速　彰化「測速王」出爐

關鍵字：

直轄市彰化升格國土均衡七都影音

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面