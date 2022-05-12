　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北期間限定秘境打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛超吸睛

▲期間限定美拍秘境打卡熱點 新北淡水南瓜隧道繽紛超吸睛。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水南瓜隧道每年5月中至6月初開放參觀，吸引民眾、網紅前往拍照、打卡。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，淡水區農會不僅協助南瓜銷售，研發南瓜加工商品，創造南瓜全年經濟，也積極輔導農友精進種植技術，推廣棚架式栽培栗子南瓜，不僅降低病蟲害、增加產量外，每逢南瓜採收期前，結實纍纍的園區掛著色彩繽紛各種栗子南瓜，讓南瓜隧道成為打卡秘境。

農業局表示，淡水南瓜隧道是淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成，地點位於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁，想參觀的民眾可從淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站後步行前往，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，各品種不同顏色的南瓜成熟掛於隧道內，彷彿進入五彩繽紛的秘境中，成為淡水期間限定的打卡熱點。

▲期間限定美拍秘境打卡熱點 新北淡水南瓜隧道繽紛超吸睛。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜隧道是由淡水區農會推廣在地農友以棚架式栽培栗子南瓜。

農業局說，現場也將販售新鮮現採的栗子南瓜，歡迎民眾賞秘境並帶些健康美味回家品嘗，也呼籲參觀的民眾須配戴口罩並保持社交距離，另外因應南瓜產季並配合推廣，淡水農會超市也推出栗子南瓜早鳥預訂優惠活動，一袋2粒裝的栗子南瓜原價325元，早鳥預購只要235元，限量60組，預購日期為5月13日中午12點半，在淡水農會超市臉書粉絲團填寫預購單，並於14日或15日可至農會超市付款取貨。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水地區栗子南瓜產季來臨，農會開放南瓜隧道供民眾打卡拍照外，也將於淡水農會超市粉絲團開放第一波現採栗子南瓜預購，同時農會也研發多款南瓜商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜餅乾等多種加工品品，送禮、自煮都合適，歡迎民眾多加選購，另外也邀請在地餐飲業者採用在地栗子南瓜製作料理，有興趣的餐飲業者都可以與我們農會聯繫。

▲期間限定美拍秘境打卡熱點 新北淡水南瓜隧道繽紛超吸睛。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜隧道內的南瓜逐漸成熟，即將在淡水農會超市開賣。

農業局長李玟表示，農業局與淡水區農會共同推廣淡水當季南瓜，疫情期間透過網路行銷及「美味農業得來速」網站創造銷售新通路，讓農友們不為銷售通路煩惱，安心生產優質農產，也鼓勵市民朋友們於疫情期間多加利用網路平台選購當季優質農產，減少群聚外，也能吃到新鮮、吃得健康。

【更多新聞】

居隔書、確診通知補發有期限　林右昌：全力投注照顧確診者

國際護師節走訪基隆衛生所　林右昌慰問醫護高EQ守護市民健康

視察部基兒童看診快速通道　林右昌：環境改善分流動線順暢

基隆孝孫「公主抱」下山打疫苗！阿公過世前一晚　求他抱最後一次

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
史無前例！富邦又創最慘紀錄　開季25場21敗
「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個只有1個回來
蔡英文一句「防疫成績好」挨轟！陳時中緩頰：是對全體國民的關心
快訊／發現超大質量黑洞　照片首度曝光！
高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年！營業至8月底
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園賞花新秘境　大溪百吉10萬株金針花綻放金黃花毯好療癒

新北期間限定秘境打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛超吸睛

確診喉痛食不下嚥　營養師：可選擇軟質食物、喝綠茶冰牛奶

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

彌補童年喪母遺憾苦讀　40歲貨車運將搖身變護理師投身防疫

2022春季「龍泉烏龍茶」競賽出爐　特等和頭等獎得主全姓黃

桃園龍潭大溪救護義消　護師節致贈防疫物資

竹市路平計畫開跑　前瞻5,500萬整修茄苳景觀大道

彰化縣單日確診破千　議員批中央消極防疫讓民眾送死

房屋稅已開徵　納稅人因疫情繳稅有壓力可申請延期或分期

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

中華隊巴西聽奧捷報！　許樂100公尺跨欄奪金

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

桃園賞花新秘境　大溪百吉10萬株金針花綻放金黃花毯好療癒

新北期間限定秘境打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛超吸睛

確診喉痛食不下嚥　營養師：可選擇軟質食物、喝綠茶冰牛奶

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

彌補童年喪母遺憾苦讀　40歲貨車運將搖身變護理師投身防疫

2022春季「龍泉烏龍茶」競賽出爐　特等和頭等獎得主全姓黃

桃園龍潭大溪救護義消　護師節致贈防疫物資

竹市路平計畫開跑　前瞻5,500萬整修茄苳景觀大道

彰化縣單日確診破千　議員批中央消極防疫讓民眾送死

房屋稅已開徵　納稅人因疫情繳稅有壓力可申請延期或分期

49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

胡智為霸氣怒吼繳好投　悍將又輸開季25場21敗史無前例

媽媽在醫院工作…國小生被「調到後方座位」個資洩漏　監察院糾正

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

「中央沒有全盤防疫計畫」　劉和然動怒：都是新北先提出政策

桃園賞花新秘境　大溪百吉10萬株金針花綻放金黃花毯好療癒

俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

蔡英文一句「防疫成績好」挨轟！陳時中緩頰：是對全體國民的關心

鴻海估Q2營收將持穩　董座劉揚偉曝：封控影響有限、廠區正常運作

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

台南雨沒下準！曾文水庫蓄水率27.9%

嘉市公托1童確診　全園40人停托3天

彌補童年喪母遺憾苦讀　貨車運將搖身變護理師

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

國民黨台南市議員第8選區蔡宗豪、高凱旋出線

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

夫妻共組竊電纜線鴛鴦大盜

桃園26處接種站這三天施打疫苗

網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰

溫馨5月線上徵才提供逾2000職缺

無良保母涉虐娃　還超額收托遭重罰

勞工局加強宣導「防疫假別」相關勞動權益

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

更多熱門

相關新聞

侯友宜：只求中央聽進第一線聲音

侯友宜：只求中央聽進第一線聲音

中央流行疫情指揮中心10日宣布新增6萬5385起本土個案，其中新北市2萬3788例最多。新北市長侯友宜12日喊話中央，盼聽進去新北市及第一線的反映，快速配合，快速解決，且要簡化程序，不要再拖了。侯友宜也批中央的快篩陽視同確診政策，就是沒充分跟第一線溝通，才會推出後碰到更多問題。

快訊／侯友宜宣布：快篩陽若符合1條件　即刻啟動居家照護

快訊／侯友宜宣布：快篩陽若符合1條件　即刻啟動居家照護

快訊／新北+23788例　侯友宜喊：指數型海嘯來了

快訊／新北+23788例　侯友宜喊：指數型海嘯來了

LIVE／開嗆蔡英文「不是那一回事」　侯友宜最新說明

LIVE／開嗆蔡英文「不是那一回事」　侯友宜最新說明

工程師捷運偷拍長腿妹裙底　不知警察在後面

工程師捷運偷拍長腿妹裙底　不知警察在後面

關鍵字：

新北淡水南瓜

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面