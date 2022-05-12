新北期間限定秘境打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛超吸睛

▲淡水南瓜隧道每年5月中至6月初開放參觀，吸引民眾、網紅前往拍照、打卡。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，淡水區農會不僅協助南瓜銷售，研發南瓜加工商品，創造南瓜全年經濟，也積極輔導農友精進種植技術，推廣棚架式栽培栗子南瓜，不僅降低病蟲害、增加產量外，每逢南瓜採收期前，結實纍纍的園區掛著色彩繽紛各種栗子南瓜，讓南瓜隧道成為打卡秘境。

農業局表示，淡水南瓜隧道是淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成，地點位於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁，想參觀的民眾可從淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站後步行前往，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，各品種不同顏色的南瓜成熟掛於隧道內，彷彿進入五彩繽紛的秘境中，成為淡水期間限定的打卡熱點。

▲南瓜隧道是由淡水區農會推廣在地農友以棚架式栽培栗子南瓜。

農業局說，現場也將販售新鮮現採的栗子南瓜，歡迎民眾賞秘境並帶些健康美味回家品嘗，也呼籲參觀的民眾須配戴口罩並保持社交距離，另外因應南瓜產季並配合推廣，淡水農會超市也推出栗子南瓜早鳥預訂優惠活動，一袋2粒裝的栗子南瓜原價325元，早鳥預購只要235元，限量60組，預購日期為5月13日中午12點半，在淡水農會超市臉書粉絲團填寫預購單，並於14日或15日可至農會超市付款取貨。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水地區栗子南瓜產季來臨，農會開放南瓜隧道供民眾打卡拍照外，也將於淡水農會超市粉絲團開放第一波現採栗子南瓜預購，同時農會也研發多款南瓜商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜餅乾等多種加工品品，送禮、自煮都合適，歡迎民眾多加選購，另外也邀請在地餐飲業者採用在地栗子南瓜製作料理，有興趣的餐飲業者都可以與我們農會聯繫。

▲南瓜隧道內的南瓜逐漸成熟，即將在淡水農會超市開賣。

農業局長李玟表示，農業局與淡水區農會共同推廣淡水當季南瓜，疫情期間透過網路行銷及「美味農業得來速」網站創造銷售新通路，讓農友們不為銷售通路煩惱，安心生產優質農產，也鼓勵市民朋友們於疫情期間多加利用網路平台選購當季優質農產，減少群聚外，也能吃到新鮮、吃得健康。

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