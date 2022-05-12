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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批「快篩陽視同確診」僅限3類人　侯友宜：只求中央聽進第一線聲音

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心10日宣布新增6萬5385起本土個案，其中新北市2萬3788例最多。新北市長侯友宜12日批中央的快篩陽視同確診僅限3類人，就是沒充分跟第一線溝通，才會推出後碰到更多問題；侯喊話中央，盼聽進去新北市及第一線的反映，快速配合解決，且要簡化程序，不要再拖了。

侯友宜下午召開新北市防疫記者會，被問及中央許多政策一改再改，讓許多確診民眾跟地方志工都不知道麼做，感覺一團亂，是否覺得中央超前部署都喊假的？

侯友宜表示，面對這波疫情，他要誠懇呼籲，防疫大家同心協力，尤其新北市是在疫情重中之重，可以看到問題、反映民意，期待中央能看到新北反映問題，不要拖，趕快支持、趕快做，就可以減少民怨。

侯友宜強調，更重要做事情要有節奏、要有章法，謀定而後動。快篩陽視同確診僅限3類人，準備了一段時間，準備好推出來，就是要快速可行，不要推出來一場混亂，又要一段時間整合；光整合三天，浪頭就衝上來，就擋不住了，所以希望中央一定要聽進第一線的聲音，更重要的是，實施前新北就把困難告訴中央，希望中央要聽進去。

侯友宜表示，你不改變，第一線無法執行，更重要的是，醫護量能就這麼大，再大量能也無法禁得起政策一改再改，民怨已經累積一段時間，這樣做法不好。新北市在疫情浪頭上，禁不起一週的磨合，所以拜託中央要接受第一線意見，快速配合，快速解決，且要簡化程序，不要再拖了。

媒體追問，最近一直跟中央喊話，卻好像沒得到正面答覆， 會覺得中央流行疫情指揮中心有哪些能夠做的更好嗎？侯友宜回應，他看到問題，不會把問題丟給中央，而是提出解決方式；就像快篩陽視同確診僅限3大類，經過一週討論，今天推出竟還有一堆問題，表示之前討論的時候，沒充分跟第一線溝通，才會推出後碰到更多問題。

侯友宜表示，在現階段政策調整步調的過程中，要選擇相信國人，要相信快篩陽要從被動管理，變為自我防疫，才可以做為快篩陽視同確診，這些觀念轉變，以及作法轉型，就要聽進第一線聲音，才可以面對這次疫情轉型危機。

侯友宜強調，他每次都是期待中央做得更好，地方有難也希望中央協助，我們都是善意、誠懇、願意解決問題，地方不會看到問題，不解決也不跟中央溝通，他只求中央快一點，把地方問題解決，這樣地方在醫護量能負荷上與執行上，才不會增加這麼多市民的抱怨及染疫風險。再度呼籲中央，大家一起拚，聽進第一線的聲音。

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