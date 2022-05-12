台中市議員吳顯森座車被偷裝GPS定位器　藍衣騎士一路鬼祟跟蹤

記者游瓊華／台中報導

台中市議員吳顯森自爆昨從議會返家途中，一路遭不明人士騎銀色機車鬼鬼祟祟尾隨。吳顯森表示，他刻意驅車繞到巷弄內，對方卻依舊跟蹤到住處，懷疑自己座車被動手腳；今日一早交代助理開到修配廠檢查，在「車底的後保險桿下方隱密處」發現GPS定位器。吳顯森懷疑，應是車子停放在市議會停車場遭有心人士偷裝，已向警方報案，鑑識組前往採集指紋及拆解，並調查何人所為。

▲台中市議員吳顯森座車疑遭跟蹤＋偷裝GPS定位器，警方採證中。（圖／吳顯森提供）



▲台中市議員吳顯森座車疑遭跟蹤。（圖／民眾提供）



吳顯森說，他昨從議會駕車離開之後，發現1名身著藍色上衣的男騎士，騎乘銀色機車鬼鬼祟祟一路跟蹤。他昨下午2時許返家之後，兒子發現住處對面出現1名身著另一位市議員黃仁助理背心的男子，手持攝錄器材不斷拍攝住處，助理上前訊問，對方自稱是「網紅直播主」。

▲台中市議員吳顯森。（圖／吳顯森團隊提供）



吳顯森語帶憂心表示，他自己住處、服務處合在一起，平時提供為民服務及處理民眾陳情等，也歡迎鄉親上門泡茶。住處外出現不明人士刻意窺探、蒐錄屋內情形，恐涉犯妨害祕密罪，因家中還有7個3至12歲小孩，讓護孫心切的太太心生畏懼。

吳顯森表示，自己從政多年「站得直、行得正」，近來因次子吳建德投入參選平地原住民市議員，與黃姓市議員難免有競爭摩擦。市議員黃仁則回應，吳顯森的事件與他完全無關，他並不知情，蒐證的男子也非其助理。