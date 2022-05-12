臉書Google壟斷數位廣告　學者籲政府助談判「讓媒體取得合理報酬」

▲學者呼籲政府，協助媒體跟臉書與谷歌談判，讓媒體取得合理報酬。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者許敏溶／台北報導

去年澳洲啟動對數位巨擘臉書（facebook）與谷歌（Google）新聞強制分潤政策，引發全球大震撼，但台灣至今仍無下文，學者莊春發今（12日）指出，台灣媒體規模無法與數位巨擘抗衡，建議國內平面與電子媒體團結，一起組成協會或團體，與數位巨頭談判，政府則是從旁協助「使一點力」，讓媒體很快取得合理的報酬，不然光靠一家媒體單打獨鬥，就像輕量級選手對上重量級選手，「一下就被KO」。

去年2月澳洲通過新聞媒體議價法，強制網路龍頭谷歌和臉書，分出一部分巨額利潤給當地媒體，引發全球大震撼，台灣至今卻遲遲沒有下文，而台灣數位廣告超過8成集中在臉書及谷歌，學者擔心，由於廣告萎縮，台灣新聞品質大幅下降，不但國內新聞產業發展受到影響，更嚴重傷害言論市場與公共利益。

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而數位發展部即將在下個月成立，外界期待相關單位能有所作為，東吳大學法律研究所兼任教授莊春發接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，臉書或谷歌就像拳擊場上的重量級選手，台灣的媒體就像輕量級選手，要跟臉書或谷歌這種重量級拳手，「兩拳就被KO」，所以台灣要媒體要合作，如果無法合作，很快就被各自攻破。

莊春發分析，澳洲去年能讓谷歌和臉書屈服，是因為澳洲大亨梅鐸夠大，所以台灣的平面與電子媒體要合作，成立一個臨時的協會或團體，或長期共同團體，經過公平會核准後，一起共同促進台灣媒體成長，這樣力量才夠大，才有足夠籌碼跟谷歌和臉書談判，包括NCC、公平會等政府單位，則是從旁協助「使一點力」，讓媒體很快取得合理的報酬，不然光靠一家媒體單打獨鬥，就像輕量級選手對上重量級選手，「兩拳就被KO」。

此外，莊春發也認為，以前媒體特權取得經營權，錢就會一直掉下來，這不是很健康的經營方式，現在經營競爭激烈，台灣媒體可以跟臉書與谷歌學習新的媒體運用技術，讓自己升級，打不過就學人家招式，媒體才能繼續生存下去。