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Pixel 6a沒耳機孔！向蘋果致敬？　外媒推測Google是為這原因

▲Google即將推出「新手機 Pixel 6a」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

▲Google即將推出「新手機 Pixel 6a」。（圖／翻攝自Google開發者大會）

記者吳佳穎／綜合報導

之前Google對iPhone沒有耳機插孔一事大力抨擊，但這次Google I/O大會上亮相的Pixel 6a ，耳機孔也消失了。多年來，Google在其a系列產品線上都會多一個3.5 毫米耳機插孔，但在最新公布的 Pixel 6a，耳機孔竟缺席，外媒推測，除了兜圈子學蘋果之外，Google或許想推銷其無線耳機。

智慧手機製造商不再用耳機插孔這一趨勢，主要是由蘋果從 2016 年推出的iPhone 7帶動的。而Google過往都在其a系列產品線上留有耳機孔，甚至耳機孔的存在，就是a系列的顯著特徵。

先前，Google甚至曾製作了一個兩分鐘廣告來「慶祝 Pixel 5a的耳機插孔」，還精心設計一看就是「向蘋果致敬」的影片；沒想到現在，Google已經準備從下一款手機去掉耳機插孔了。

2016 年與 iPhone 7 同年發布的第一款 Pixel 的廣告中，Google曾拿耳機插孔來做文章比較，再隔一年後發布的 Pixel 2 竟也學蘋果讓耳機孔消失，直到第一個a系列 Pixel 3a將耳機孔帶回來。這次外界戲稱，Google又在兜圈子學蘋果。

至於Google為什麼要放棄 Pixel 6a的耳機插孔？外媒推測，Google或許想提出一個更有說服力的案例來向消費者推銷無線耳機，因為 I/O 大會上也展示了新的 Pixel Buds Pro。

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