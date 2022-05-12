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臉書「周邊的朋友」將走入歷史　官方曝原因！還有3功能將陸續停用

▲▼ 臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 臉書（Facebook）將取消「周邊的朋友（Nearby Friends）」功能。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

臉書（Facebook）是全世界最大的社群網絡，全球有數十億人每天花無數時間在臉書app上，有外媒近日指出，臉書「周邊的朋友（Nearby Friends）」功能將於5月底走入歷史。對此，官方Meta也出面證實了。

綜合外媒報導，臉書「周邊的朋友」功能將於今年5月31日開始停用，另外，天氣警報、當前的位置也將陸續停用，而位置歷史數據則提供下載至今年8月1日，在8月1日之後，臉書也將刪除這些數據。不過，臉書仍會收集用戶位置，以優化其他體驗，用戶也可至設定中禁止臉書取用相關資訊。

▲「周邊的朋友」功能提供用戶搜尋周邊的朋友。（圖／取自臉書）

▲該功能提供用戶搜尋周邊的朋友。（圖／取自臉書）

官方Meta證實，因「周邊的朋友」功能使用狀況較少，因此將停用臉書上部分須使用位置訊息的功能，不過用戶仍可使用定位服務來管理自己的定位紀錄、被蒐集與使用的偏好，而這項服務同樣也會在台灣取消。

事實上，只要將「周邊的朋友」功能開啟就會不定時接受到有哪些朋友在你附近的通知，也可以直接進到功能中查看有哪些朋友正在你的附近，然而這項功能雖然方便，卻有侵犯隱私權疑慮，甚至被稱為是「捉猴神器」。

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