台灣之星苦主高嘉瑜不滿「只賠15元」　陳耀祥笑回：妳資費低沒辦法

▲國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣之星日前發生大斷訊，民進黨立委高嘉瑜12日指出，自己是299型月租5G吃到飽，賠償僅約15元，NCC主委陳耀祥聽聞後驚訝表示，「因為妳資費低、沒辦法」，不過NCC會強化監督密度及強度，不論合併案過關與否，不能讓這些業者用擺爛方式去處理。

立法院交通委員會12日審查「國家通訊傳播委員會函送財團法人電信技術中心及財團法人台灣網路資訊中心111年度預算書案」，並邀請陳耀祥等人列席備詢。高嘉瑜質詢時表示，「全台灣都知道我是台灣之星用戶」，詢問台灣之星的用戶數及影響人數為何。

陳耀祥回應，台灣之星的用戶數約為200萬左右，截至昨天下午為止，NCC總共收到144件申訴案件，而根據台灣之星回報，受到影響的用戶約為3萬多人，「基本來講有全台斷訊的情況，只是災情北北基比較嚴重，調查影響約2小時左右」。

高嘉瑜說，即便只是斷訊2小時，卻對許多將手機使用當成日常生活的人來說，造成許多不便，但台灣之星與消費者規範只能賠償5%月租費，斷訊4至8小時則賠償8%，而依照她299型月租費5G吃到飽，賠償僅有約15元，陳耀祥聽聞後感到吃驚，隨後笑回甚至「因為妳資費低、沒辦法」。

高嘉瑜說明，自己會使用台灣之星，就是因為月費便宜，但便宜不能當成擺爛的藉口，15元的賠償不足弭補所受損失，例如當時她正在開車，沒有導航根本不知道路要怎麼走，可能會發生危險事故。

高嘉瑜也說，有些人工作中可能無法聯絡、斷訊，隔離的人也無法叫外送、收不到隔離通知，影響非常大，「2個小時斷訊可能夫妻失和、找不到人」，會發生很多問題，也讓陳耀祥一聽再度噗哧笑了出來。

高嘉瑜質疑，全台到底哪些電信業者這麼不穩定，這些賠償對台灣之星不痛不癢，希望主管機關要有懲罰性，陳耀祥回應，NCC會要求台灣之星的設備、客服、賠償及未來演練都要改善，不過《電信管理法》對公用事業賠償依照契約，否則確實賠償不只這樣子。

陳耀祥強調，NCC會強化監督密度及強度，如果合併案通過，這個過渡期間也不能不維護；如果合併案沒通過，業者更應該提升品質，不能讓這些業者用擺爛的方式處理，這對消費者是不公平的。

▼ 高嘉瑜日前批台灣之星斷訊，沒網路也沒訊號。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）