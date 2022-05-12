只是關10天！隔離妹見「媽媽牌物資包」傻了　千人笑：要胖啦

▲原PO只是隔離十天，看到媽媽準備的物資笑了。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「媽，我只是隔離十天而已……」一位女網友在「●【爆廢公社】●」貼出照片，說她要隔離，結果看到媽媽幫自己準備的隔離物資瞬間傻眼，不禁笑呼「有一種愛是媽媽怕你餓。」看到照片後，許多人也笑出來，「隔離十天肥十公斤」、「這是讓妳一個月別出門」、「隔離完畢後可能連媽媽都認不出來了。」

女網友貼出3張照片，只見媽媽幫她在好市多準備了一大堆吃的，拌麵就有兩箱、三合一奶茶包一箱、鹽烤海苔片一箱、大理石麵包一盒，另外還有牛肉兩大盒、鮭魚一盒、雞塊一包。除了跑好市多，原PO媽似乎還跑菜市場或大賣場，搬了一大堆蔬果，也提前先煮好整桌美食。

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▲網友笑說，感覺像是過年了。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

照片一出，吸引超過3千多人按讚，超多網友都直笑，「十天後走出門，媽媽會問，妳哪位」、「如果是阿嬤，可能會更多」、「比過年還豐盛」、「光煮好的那些感覺就能撐三天了」、「這個量可以吃2個月了」、「10天內吃完可以幫助增加肉肉抵禦病毒」、「我覺得暖，從腳底板暖上來。」

上述提到的，都是餵食原PO的部分，仔細看照片還會發現，還有一個紙箱看起來放滿台酒的玻璃瓶酒精，讓網友驚呆，「修但幾勒！酒精扛整箱，版主你手會不會爛掉 XD」。原PO則是笑回，「只有一排啦！旁邊是鹽巴，給我漱口用的」、「她要我上完廁所，還有時不時的噴酒精消毒」，也保證自己不會浪費，一定都會珍惜、好好吃完。