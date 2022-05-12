　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生怨九宮格「確診者不會在位子坐整天」！師：國中生比政府聰明

▲視察實體與遠距融合上課 林右昌：孩子受教權不受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲九宮格停課，引發爭議。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

九宮格停課政策，讓學生不忍了！有國中生在聯絡簿抱怨，若班上有同學染疫，依規定只有九宮格的人才可隔離，但確診者會隨時走動，並不是整天黏在椅子上，讓他質疑政策沒意義。學生的一席話讓老師也備感無奈，接著在底下回應「所以...國中生比較聰明！」而該文章引發網友戰翻。

一名男網友在Dcard以「國中生都比政府聰明了」為標題發文，他接著貼出一張聯絡簿畫面，可見學生無奈寫著「班上有人確診的話，他附近的人（九宮格）才需要隔離，但是確診者是人，會走動又不會在位子上坐整天，這樣的隔離政策，我覺得沒什麼意義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對疫情政策不夠人性化，老師似乎也頗於無奈，接著用紅筆神總結，「所以...國中生比較聰明！」而原PO也點頭如搗蒜直呼，「棋盤式防疫，連國中生都懂！」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲學生認為九宮格隔離沒意義。（圖／翻攝Dcard）

文章引發千名網友朝聖討論，「期待大十字的防疫政策出現」、「坐一整天是打算讓人得痔瘡嗎」、「那些專家是不是以為現在的課程都是學生坐在位子是不動聽老師講啊，現在甚至還很多課要跑班耶，到底在想什麼啊」、「上課時間比較少講話吧，下課都不知道多少人會拿下口罩、口水亂噴，跟移動式灑水器一樣全方位掃射」。

不過也有網友認為老師不夠中立，「依照機率來說九宮格內的人接觸時間，本來就比下課時間接觸的人還長，隔離本來就是挑幾個感染機率較大的下手，不會思考請不要一味的批評專業，甚至老師為國中生帶風向」、「有這種行為老師不需要管嗎？防疫期間本來這些行為就是不准的，拿一個錯誤行為來抓防疫政策的漏洞嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友戰翻。（圖／翻攝Dcard）

根據現行的防疫規範，國、高中職學生若為確診個案，同班同學不須居家隔離；確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，該學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。學校提供1人1劑快篩試劑，招收國中及高中學生的補習班比照辦理。

但學生和家長認為，國、高中職的學生還是會跨班移動甚至群聚，校園染疫風險仍高，認為防疫假的規範應該從寬認定。

台北市副市長蔡炳坤表示，國高中有學生確診，同班同學只匡列九宮格可以停課3天，這在實務上有點不切實際，因為孩子不是像棋子不動，是會動的人；此外，國高中還有共同用餐拿下口罩，所以很多學校反映不切實際。

對此，北市決定放寬標準，蔡炳坤說，「因此我們加了指引，除了原來的九宮格外，特別加上如果有脫下口罩15分鐘以上，班級就可以暫停實體課程啟動遠距教學」，如此規範比較符合實際情況，避免九宮格之亂。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
「快篩陽噴4500元PCR」！　網炸鍋：都是保單害的
學生怨九宮格「點出沒意義關鍵」！　師：國中生比政府聰明
快訊／「快篩陽=確診」首日　台北榮總視訊門診大當機！
吃喜酒50人收罰單　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速
海底出現黃磚路！　科學家驚呼：通往亞特蘭提斯
俄軍最強坦克毀了！　廉價火箭砲一擊轟爆
解隔回公司「同事1舉動」超受傷！　苦主心寒狂+1
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

昨天質詢今天確診　台中市議員朱元宏無症狀快篩陽

「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

昨天質詢今天確診　台中市議員朱元宏無症狀快篩陽

「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

長瀨昆妮認「心裡很難受」！被罵哭隔4天吐實　反常1舉動疑切割連千毅

小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

董仔名字哪來的？釣出本尊「我的本名很快唸10次」網秒懂答案

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

明天衝！萬波人氣「杏仁冬瓜茶」回來了　加碼喝全新小珍珠版

WHA本月底登場　外交部：尚未收到邀請函

退撫基金首季表現穩健專業　黃榮村要求基管會勇於辯護

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

致災性降雨！首波「梅雨季滯留鋒」明起炸4天

快篩陽看得出Ct值！醫曝「 災難型疫情基層搶救工具」是它

男主管傳「摳妳幾挖」OL喊職場性騷擾！2派網吵翻

更多熱門

相關新聞

確診居家照護縮為7天！　職災最高領6107元、一般染疫3053元

確診居家照護縮為7天！　職災最高領6107元、一般染疫3053元

本土疫情持續升溫，勞保局日前宣布勞工在居家照護期間，自不能工作的第4天起，可依勞保相關規定請領傷病給付，而指揮中心日前將居家照護縮短為7天，以最高投保薪資4萬5800元計算，最高可領到3053元；若是因公確診，最高可領6107元。

兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中9童今請疫苗假

兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中9童今請疫苗假

騙少女拍裸照就送手機　19歲男下場曝

騙少女拍裸照就送手機　19歲男下場曝

教長：九宮格認定給予縣市與學校彈性

教長：九宮格認定給予縣市與學校彈性

快篩陽看得出Ct值！醫曝「 災難型疫情基層搶救工具」是它

快篩陽看得出Ct值！醫曝「 災難型疫情基層搶救工具」是它

關鍵字：

九宮格停課確診隔離國中生

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面