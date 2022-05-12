學生怨九宮格「確診者不會在位子坐整天」！師：國中生比政府聰明

▲九宮格停課，引發爭議。（示意圖／記者郭世賢翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

九宮格停課政策，讓學生不忍了！有國中生在聯絡簿抱怨，若班上有同學染疫，依規定只有九宮格的人才可隔離，但確診者會隨時走動，並不是整天黏在椅子上，讓他質疑政策沒意義。學生的一席話讓老師也備感無奈，接著在底下回應「所以...國中生比較聰明！」而該文章引發網友戰翻。

一名男網友在Dcard以「國中生都比政府聰明了」為標題發文，他接著貼出一張聯絡簿畫面，可見學生無奈寫著「班上有人確診的話，他附近的人（九宮格）才需要隔離，但是確診者是人，會走動又不會在位子上坐整天，這樣的隔離政策，我覺得沒什麼意義。」

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面對疫情政策不夠人性化，老師似乎也頗於無奈，接著用紅筆神總結，「所以...國中生比較聰明！」而原PO也點頭如搗蒜直呼，「棋盤式防疫，連國中生都懂！」

▲學生認為九宮格隔離沒意義。（圖／翻攝Dcard）



文章引發千名網友朝聖討論，「期待大十字的防疫政策出現」、「坐一整天是打算讓人得痔瘡嗎」、「那些專家是不是以為現在的課程都是學生坐在位子是不動聽老師講啊，現在甚至還很多課要跑班耶，到底在想什麼啊」、「上課時間比較少講話吧，下課都不知道多少人會拿下口罩、口水亂噴，跟移動式灑水器一樣全方位掃射」。

不過也有網友認為老師不夠中立，「依照機率來說九宮格內的人接觸時間，本來就比下課時間接觸的人還長，隔離本來就是挑幾個感染機率較大的下手，不會思考請不要一味的批評專業，甚至老師為國中生帶風向」、「有這種行為老師不需要管嗎？防疫期間本來這些行為就是不准的，拿一個錯誤行為來抓防疫政策的漏洞嗎」。

▲網友戰翻。（圖／翻攝Dcard）

根據現行的防疫規範，國、高中職學生若為確診個案，同班同學不須居家隔離；確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，該學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。學校提供1人1劑快篩試劑，招收國中及高中學生的補習班比照辦理。

但學生和家長認為，國、高中職的學生還是會跨班移動甚至群聚，校園染疫風險仍高，認為防疫假的規範應該從寬認定。

台北市副市長蔡炳坤表示，國高中有學生確診，同班同學只匡列九宮格可以停課3天，這在實務上有點不切實際，因為孩子不是像棋子不動，是會動的人；此外，國高中還有共同用餐拿下口罩，所以很多學校反映不切實際。

對此，北市決定放寬標準，蔡炳坤說，「因此我們加了指引，除了原來的九宮格外，特別加上如果有脫下口罩15分鐘以上，班級就可以暫停實體課程啟動遠距教學」，如此規範比較符合實際情況，避免九宮格之亂。