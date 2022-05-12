新洗衣機除皺太強「百褶裙洗成一片裙」　爸抖開女兒制服驚呆

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸11日在臉書PO文求助，家中新買的洗衣機有洗烘脫功能，而且主打防皺，沒想到把女兒的學校制服放進去洗，百褶裙竟然洗成一片裙，讓他超級傻眼，「有救嗎？在線等。」由於對比照片效果超群，笑翻超過5700名網友，也有過來人分享補救方法，可以拿到洗衣店請店家幫忙，或是壓在床墊下一晚也有機會恢復。

▼▲原PO女兒的百褶裙洗完變一片裙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

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原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，先前在美式賣場好市多（Costco）買了一部有洗烘脫、主打防皺功能的洗衣機，開箱防皺功能之後，就把女兒的制服放進去洗，結果洗完拿出來，百褶裙竟然變成一片裙了，嚇得他趕忙上網求助，「有救嗎？在線等。」

文章公開不到一天，吸引超過5700名網友按讚，並紛紛留言調侃，「對不起，我只想問是哪一台洗衣機？我很需要」、「百褶裙直接變成吊帶裙」、「傻眼，重新燙過如何？」、「對不起，我笑了，這台被你驗證了，功能強大」、「天啊，我居然被生火想買這台」、「謝謝你讓我的選擇性困難有了頭緒」。

也有曾經不小心把百褶裙洗成一片裙的網友解答，「百褶裙烘了真的會變這樣，完全有經驗」、「我女兒也有過一樣經驗，後來拿去洗衣店救，有救回來。」、「手動把裙子摺成百褶裙，放在床墊下躺一晚，隔天就正常了，我以前的高中制服也是百褶裙」。

至於後續百褶裙有沒有救回來，原PO在文章中補充說明，女兒12日早上試穿了一下覺得很好看，他也覺得好看，最後決定就這樣穿著去上學。

▼原PO臉書全文。