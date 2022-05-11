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老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」　家長秒懂：真的沒完

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台陷入疫情高峰，許多學校除了改為遠距上課外，一有學生確診，校方也會緊急通知，讓同學們居隔在家。一名母親就崩潰表示，陪老二關完17天後，接著陪老大1周，沒想到才要出關，又接到訊息「老二班上有人陽性」，於是再度閉關。

這名母親在「爆廢公社」苦笑直呼，「老二關完老大關，老大關完老二關，關關復關關，關關何時了？」她透露，四月中時，老二班上有人陽性，由於當時尚未放寬成3+4，所以她和孩子得居隔10+7天。

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結果才出來沒幾天，就全校停課改為線上教學，所以他們又繼續待在家1周，「接著換老大，國中改成線上一周，改陪老大繼續關，明天老大終於要回學校上課了，然後老二班導傳訊息來說，班上有人陽性，要從周三到周五停課3天，等於下周一才回校上課。」

▲老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」　家長秒懂：真的沒完。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲二寶媽感慨說道，「關關復關關，關關何時了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

眼看自己陷入無限輪迴，原po不禁無奈，「我要去陽台大聲吼叫了！」對此，大票家長心有戚戚焉，紛紛回應「現在就是無限循環，家裡有2個以上孩子或多人的家庭，要辛苦了」、「我家也是一直循環，從四月初到現在，兩個小孩有時一起停課，有時輪流停課，好不容易一個要復課了，換另一個又停課」、「沒關係～妳不寂寞，我們家老大國中、老二國小、老三幼兒園，也是這樣輪流關關關」。

還有網友笑回，「為什麼有種蘿蔔蹲繞口令的感覺」、「感受到妳的崩潰」、「只有經歷過的人才能懂」、「好有崩潰的畫面，加油，現在只能靠自己了」。

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