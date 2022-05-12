確診孤兒！PCR陽性僅簡訊通知　新北男「隔離等7天」疾管署才建檔

▲醫療量能吃緊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情嚴峻，隨著每日確診數激增，各地的醫療量能也逼近臨界點，一名網友表示，4日快篩陽性，隔天去做PCR，5日收到確診簡訊，接下來都沒有收到通知、隔離書，就連健保快易通都沒有顯示資料，直到自主隔離的第7天，健保快易通的資料才更新，直呼自己被政府遺忘的「確診孤兒」。

原PO在PTT發文，4日自行快篩陽性，隔天到醫院PCR檢測，7日收到醫院簡訊確診，當天下午區公所還有發關懷簡訊，接著就沒有再收到任何消息，健保快易通的狀態欄也沒有更新，依然停留在「已施打3劑疫苗」。

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他表示，「理論上我是確診患者，但政府根本還沒有沒建檔我的資料，也就是說，現在是名符其實的』自主』隔離，沒良心一點大可到街上亂跑、進行採買，反正我是處於被政府遺忘的狀態」，到了11日，他登入健保快易通，發現資料更新了，「我已經自主隔離7天了，國家邊緣人終於被CDC想起」。

▲原PO自主隔離7天，健保快易通才更新資料。（圖／翻攝自PTT）

他分享確診後的身體狀況，前三天出現喉嚨痛、發燒跟肌肉痠痛，三天之後不舒服的狀況全沒了，目前正在隔離等待期滿解隔，「看能不能幸運地在解隔之前，收到隔離通知書，甚至是防疫包，是說我們公司有承攬新北市防疫包的配送，是不是也該送一個來給我了」。

貼文一出，不少網友紛紛表示自己也被遺忘了，「防疫包等到快解隔都還沒來，明明就接到電話說會送」、「在家第六天了，也是沒收到關懷包」、「看地方的人力吧，台中居隔書三天就好」、「我5號去驗的，隔兩天才有PCR陽性通知，目前除了台北市檢驗醫院簡訊和關懷中心電話聯繫外，也是啥都收到」。