調漲公立醫療機構護理夜班費　蔡英文推3政策：謝謝每一位護理師

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

今（12日）是國際護師節，總統蔡英文12日臉書發文，向每一位勞苦功高的護理師朋友，致上最深的感謝，表示政府為了給予醫護更大的支持，推動「護病比」入法、建置「護理職場爭議通報平台」，今年行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費。她強調，減輕醫護人員的負擔，就是我們每一個人能夠為防疫、為護理師做到最大的貢獻。

蔡英文12日上午透過臉書表示，這2年多來，在每一個防疫工作的現場，我們都可以看到護理師辛苦的身影；有自願參與包機任務，不畏疫情風險，前往疫情前線，迎回國人的護理師；有在檢疫站、在醫院中，忍耐著長期穿戴防護衣的悶熱高壓，身上的衣服濕了又乾，臉上還有口罩深深壓痕的護理師。

蔡英文說，當國人一劑、兩劑、三劑疫苗，打進身體時，在一旁耐心講解，關心我們的，也是第一線的護理師。最近確診數的增加，在醫院排隊的民眾，也有賴護理師們不斷地細心說明及衛教宣導。

「這所有的畫面，我相信，我們都非常印象深刻。謝謝每一位護理師專業、熱忱的付出，撐起了台灣綿密的防疫網絡。今天是國際護師節，我要向每一位勞苦功高的護理師朋友，致上最深的感謝。」

蔡英文也指，護理師守護全體國人，為了感謝護理師的付出，也給予更大的支持，我們推動了「護病比」入法，建置了「護理職場爭議通報平台」，今年，行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費。

「最後，我也想要提醒大家，第一線的防疫人員、護理師，真的很辛苦。」蔡英文說，輕症或無症狀的民眾，就不需要去急診；輕重症分流，把醫療資源，留給最需要的人。

蔡英文強調，減輕醫護人員的負擔，就是我們每一個人能夠為防疫、為護理師做到最大的貢獻。