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快訊／蔡英文：台灣回歸正常生活關鍵時刻　民眾心理難免不安焦慮

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對國內疫情防疫狀況，兼任民進黨主席的總統蔡英文11日於中常會表示，台灣正處在逐漸回到疫情前的正常生活的關鍵時刻，民眾面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，在心理上難免會有不安和焦慮。

蔡英文在會中表示，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻。

蔡英文說，看到各國的經驗，各國確實是以這樣的模式在度過疫情最關鍵的時刻，不過在這個期間，確實對很多的民眾來講，他也面臨到心理的衝擊，跟調適的問題。

蔡英文表示，台灣兩年多來採取的清零政策，是一個嚴謹的防疫日常，今天要逐漸走向一個新的階段，同時也讓關鍵的階段能夠順利走完，所以我們也逐步往正常生活來邁進，面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，在心理上難免會有不安和焦慮。

蔡英文向黨內強調，在這個時刻，包括她自己在內，要請全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來。

蔡英文說，有什麼需要注意的，要隨時相互提醒；國民有不了解、不清楚的地方，也要請大家協助說明、引導，我們要減少國民不便、化解不安，才能讓防疫工作持續落實。

蔡英文說，不要說在這個階段，國民心理的調適跟防疫措施的改變和調整，能夠順利地執行，這是我們這個階段的重點，也希望大家共同來做。

蔡英文強調，過去兩年多來，看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好，所以要請所有黨公職、黨員同志，務必給予我們的防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們。

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