　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

▲▼共軍遼寧艦編隊進入太平洋。（圖／翻攝自日本幕僚統合監部官網）

▲解放軍遼寧艦編隊進入太平洋。（圖／翻攝自日本幕僚統合監部官網）

記者任以芳／綜合報導

解放軍航母遼寧艦近日在西太平洋地區的演習引起外界的高度關注，日本防衛省也表示，共觀測到遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。對此，大陸軍事專家石宏則分析，對於大中型航母而言，能夠調動大機群進行高強度出擊，是在測試航母持續作戰能力，同時也是對現有裝備的極限考驗。

日防衛省指出，按照自衛隊的統計，正在沖繩以南海域活動的遼寧艦10日實施艦載戰鬥機和直升機的起降。類似的起降訓練從本月3日至8日間，一連7天在太平洋進行「超過100次」的艦載戰鬥機及直升機起降演練。

綜合日媒報導稱，遼寧艦的艦載機起降訓練多次從早上一直持續到夜晚，「日防衛省認為中國航母此次是在台灣附近海域的長期訓練，『已加強警惕』。」另有相關人士認為，解放軍是在進行「侵略台灣」的演練。

▲▼遼寧艦通過沖繩，海上自衛隊全程跟監拍下照片。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

▲遼寧艦通過沖繩，海上自衛隊全程跟監拍下照片。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

為何遼寧艦要進行連續高頻次起降訓練？《艦載武器》執行主編石宏分析稱，「這樣的訓練證明，遼寧艦已經具備應對中高強度作戰的能力。」

陸官媒《環球時報》引述石宏，近年來遼寧艦航母出海的訓練難度和強度不斷提升，從少數幾架艦載機到數十架艦載機大機群的高頻次起降，從只能白天出動到如今的全天候起降。

石宏表示，對於大中型航母而言，能夠調動大機群進行高強度出擊，是戰鬥力提升的一個標誌性事件。因為這需要對飛行甲板進行科學調度，盡可能縮短艦載機出動準備時間，組織大機群的指揮能力也需要加強，甚至還可能涉及協調不同波次戰機的起降順序，這些都是應對中高強度海戰的必修課。

▲▼遼寧艦編隊進行遠海訓練，大陸官媒曝光艦載機殲-15「短兵交接」日本空自F-15戰機，二者間已接近到能清楚目視對手的距離。（圖／翻攝自央視）

▲遼寧艦曾發生艦載機殲-15「短兵交接」日本空自F-15戰機，已接近到能清楚目視對手的距離。（圖／翻攝自央視）

石宏進一步說，解放軍海軍在航母運用方面還有很多需要探索的地方，遼寧艦這次接連多日、出動超過100架次的艦載機，測試了航母的持續作戰能力，也表明已經具備完整的作戰能力。

值得注意的是，高頻次出動艦載機也是驗證遼寧艦相關設備的安全可靠性。例如殲-15艦載戰鬥機每次起降，對於攔阻索等設備都是考驗。

回顧2016年俄羅斯「庫茲涅佐夫」號航母前往敘利亞海域參戰，當時出動數十架次戰鬥機，因為攔阻索斷裂，先後造成兩架戰鬥機失事墜海。因此，遼寧艦在高強度起降訓練中，也是在摸索新的戰法，以及對現有裝備的極限考驗。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
「快篩陽噴4500元PCR」！　網炸鍋：都是保單害的
學生怨九宮格「點出沒意義關鍵」！　師：國中生比政府聰明
快訊／「快篩陽=確診」首日　台北榮總視訊門診大當機！
吃喜酒50人收罰單　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速
海底出現黃磚路！　科學家驚呼：通往亞特蘭提斯
俄軍最強坦克毀了！　廉價火箭砲一擊轟爆
解隔回公司「同事1舉動」超受傷！　苦主心寒狂+1
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西藏航空「飛機衝出跑道起火」36人送醫！民航局：發動機擦地起火

祝融號火星車探測到含水礦物　發現著陸區近期有水活動跡象

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

陸大城市建15分鐘「核酸採樣圈」　採檢員搶手日薪最高4300元

女洗澡天花板掉落「色狼」　驚魂「捂鼻」報警驅趕

上海社區憂傳播病毒「活魚不能進」！志工當街摔死　網友群嘲荒誕

掛外地牌救護車不載病人遭警攔查　車內850條香菸「一趟賺2萬」

大陸如開放「病毒共存」　最新研究：半年導致155萬人死亡

重慶機場客機衝出跑道起火！機頭全燒毀　122人急逃命

大陸下令建「15分鐘核酸採樣圈」 　估年耗費6.5兆

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

西藏航空「飛機衝出跑道起火」36人送醫！民航局：發動機擦地起火

祝融號火星車探測到含水礦物　發現著陸區近期有水活動跡象

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

陸大城市建15分鐘「核酸採樣圈」　採檢員搶手日薪最高4300元

女洗澡天花板掉落「色狼」　驚魂「捂鼻」報警驅趕

上海社區憂傳播病毒「活魚不能進」！志工當街摔死　網友群嘲荒誕

掛外地牌救護車不載病人遭警攔查　車內850條香菸「一趟賺2萬」

大陸如開放「病毒共存」　最新研究：半年導致155萬人死亡

重慶機場客機衝出跑道起火！機頭全燒毀　122人急逃命

大陸下令建「15分鐘核酸採樣圈」 　估年耗費6.5兆

阿翰陶晶瑩合體了！九宮格哏圖「兩人都分不出來」

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

長瀨昆妮認「心裡很難受」！被罵哭隔4天吐實　反常1舉動疑切割連千毅

小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

董仔名字哪來的？釣出本尊「我的本名很快唸10次」網秒懂答案

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

明天衝！萬波人氣「杏仁冬瓜茶」回來了　加碼喝全新小珍珠版

WHA本月底登場　外交部：尚未收到邀請函

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

女子發出「12、0」數字後失聯

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

重慶機場客機衝出跑道起火！122人急逃命

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

譚德塞看衰陸清零政策！趙立堅11字回擊

歌手何韻詩違反港區國安法！「612人道支援基金」5信託人被逮

網傳上海520清零　仁濟醫院回應

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

陸如果與病毒共存？　半年155萬人死亡

24歲男每天嗑4杯奶茶！身體恐怖下場曝光

「帝吧」IP竟在台灣　國台辦回應

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果 南開大學：學校非常重視

上海社區憂傳播病毒活魚不能進！志工當街摔死

更多熱門

相關新聞

遼寧號艦載機起降百次　日：可能演練侵台

遼寧號艦載機起降百次　日：可能演練侵台

日本防衛省表示，中國「遼寧號」航空母艦從本月3日至8日間，一連7天在太平洋進行「超過100次」的艦載戰鬥機起降演練，防衛省認為此次是在台灣附近海域的長期訓練，更有相關人士認為，解放軍是在進行「侵略台灣」的演練。

中共遼寧航母戰鬥群今在南台灣海域演訓　軍方：聯合情監偵應處

中共遼寧航母戰鬥群今在南台灣海域演訓　軍方：聯合情監偵應處

解放軍東部戰區：在台島以東及西南海空域進行實兵演練

解放軍東部戰區：在台島以東及西南海空域進行實兵演練

釣魚台海域　蘇澳漁船直擊陸航母

釣魚台海域　蘇澳漁船直擊陸航母

港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍 傾向配置中國製手槍

港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍 傾向配置中國製手槍

關鍵字：

遼寧艦大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面