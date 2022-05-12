解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

▲解放軍遼寧艦編隊進入太平洋。（圖／翻攝自日本幕僚統合監部官網）

記者任以芳／綜合報導

解放軍航母遼寧艦近日在西太平洋地區的演習引起外界的高度關注，日本防衛省也表示，共觀測到遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。對此，大陸軍事專家石宏則分析，對於大中型航母而言，能夠調動大機群進行高強度出擊，是在測試航母持續作戰能力，同時也是對現有裝備的極限考驗。

日防衛省指出，按照自衛隊的統計，正在沖繩以南海域活動的遼寧艦10日實施艦載戰鬥機和直升機的起降。類似的起降訓練從本月3日至8日間，一連7天在太平洋進行「超過100次」的艦載戰鬥機及直升機起降演練。

綜合日媒報導稱，遼寧艦的艦載機起降訓練多次從早上一直持續到夜晚，「日防衛省認為中國航母此次是在台灣附近海域的長期訓練，『已加強警惕』。」另有相關人士認為，解放軍是在進行「侵略台灣」的演練。

▲遼寧艦通過沖繩，海上自衛隊全程跟監拍下照片。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

為何遼寧艦要進行連續高頻次起降訓練？《艦載武器》執行主編石宏分析稱，「這樣的訓練證明，遼寧艦已經具備應對中高強度作戰的能力。」

陸官媒《環球時報》引述石宏，近年來遼寧艦航母出海的訓練難度和強度不斷提升，從少數幾架艦載機到數十架艦載機大機群的高頻次起降，從只能白天出動到如今的全天候起降。

石宏表示，對於大中型航母而言，能夠調動大機群進行高強度出擊，是戰鬥力提升的一個標誌性事件。因為這需要對飛行甲板進行科學調度，盡可能縮短艦載機出動準備時間，組織大機群的指揮能力也需要加強，甚至還可能涉及協調不同波次戰機的起降順序，這些都是應對中高強度海戰的必修課。

▲遼寧艦曾發生艦載機殲-15「短兵交接」日本空自F-15戰機，已接近到能清楚目視對手的距離。（圖／翻攝自央視）

石宏進一步說，解放軍海軍在航母運用方面還有很多需要探索的地方，遼寧艦這次接連多日、出動超過100架次的艦載機，測試了航母的持續作戰能力，也表明已經具備完整的作戰能力。

值得注意的是，高頻次出動艦載機也是驗證遼寧艦相關設備的安全可靠性。例如殲-15艦載戰鬥機每次起降，對於攔阻索等設備都是考驗。

回顧2016年俄羅斯「庫茲涅佐夫」號航母前往敘利亞海域參戰，當時出動數十架次戰鬥機，因為攔阻索斷裂，先後造成兩架戰鬥機失事墜海。因此，遼寧艦在高強度起降訓練中，也是在摸索新的戰法，以及對現有裝備的極限考驗。