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解放軍東部戰區：在台島以東及西南海空域進行實兵演練

▲東部戰區公告在台灣東部海域演訓，火箭軍常導部隊也入列。（圖／翻攝東部戰區微信公眾號）

▲東部戰區公告在台灣東部海域演訓，火箭軍常導部隊也入列。（圖／翻攝東部戰區微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區官方微博今（9）日表示，據2022年5月9日《解放軍報》消息，5月6日至8日，中國人民解放軍東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台島以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。外界認為，東部戰區海空軍或和正在台灣東北方西太平洋演訓的遼寧號航母艦隊進行協同作戰訓練，形成「包圍」態勢。

▲解放軍火箭軍宣傳片。（圖／翻攝央視）

▲解放軍火箭軍常規導彈部隊。（圖／翻攝央視）

據了解，解放軍海軍的遼寧號航母艦隊從青島母港出發後，一路從東海穿越宮古海峽進入太平洋往南進行實戰化訓練。不僅有日本防衛省情蒐拍下遼寧號航母艦隊及艦載機起降訓練等畫面，也有台灣漁民在釣魚台周邊海域直擊航母艦隊通過。

▲▼共軍遼寧號航空母艦群在西太平洋海域實戰化訓練，日本防衛省3日拍到戰機多次起降。（圖／翻攝日本防衛省網站）

▲遼寧號航母艦隊在西太平洋海域實戰化訓練。（圖／翻攝日本防衛省網站）

此外，東部戰區在遼寧號航母進行實戰化演練之際，也曾派出054型護衛艦溫州艦、056型輕型護衛艦德陽艦等多艘艦艇組成的編隊，赴東海某海域進行多項多科目實戰化訓練，東部戰區艦艇是否與遼寧號航母一同進行訓練，則須待解放軍進一步釋出消息。

遼寧號航母母港雖在山東青島，卻不隸屬於北部戰區，而是由海軍總部直接管轄，中共中央軍委才有權調動。遼寧號航母在台灣東北部外海西太平洋海域進行演練，而東部戰區的艦艇及空軍機隊在台灣東部外海及西南空域演訓，再加上火箭軍「常導」部隊也列入演訓名單中，「包圍網」的訓練模式值得外界近一步觀察。

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