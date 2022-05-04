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港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍　傾向配置中國製手槍

▲港警使用的美製點三八左輪手槍。（圖／香港01）

▲港警使用的美製點三八左輪手槍。（圖／香港01）

文／香港01

香港警隊具標誌性的「點三八」左輪手槍將被淘汰。據《香港01》了解，基於美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍（S&W M10 Revolver）已停產，警隊已落實「換槍計劃」，敲定轉用中國製手槍替代，但由於涉及採購、訓練等程序，警隊需時逐步更替。

▲港警使用的美製點三八左輪手槍。（圖／香港01）

▲美製史密夫威遜10型「點三八」左輪手槍（S&W M10 Revolver）。（圖／香港01）

警隊內部近日流傳，警隊高層已就「換槍計劃」敲定採購方案，將會物色國產手槍取代現時使用的美國製「點三八」左輪手槍。據悉，初步考慮的多款「心水」（合意）品牌，在內地執法部門及駐港部隊都有應用，由於當中涉及不少程序，包括採購、訓練、更換等，預料警隊「換槍計劃」需一段時間。

消息指，考慮到「點三八」左輪手槍經已停產，涉及保養維修問題，警隊多年來一直研究將之取代，參考國產手槍規格，認為質素絕不遜於西方，加上價錢合理，亦有內地強大支援，警隊更為傾向配備國產手槍。

有軍裝警員指出，「點三八」構造簡單，容易上手，有超過120多年歷史，在全球軍隊和警隊中普及，與其他常用的自動或半自動佩槍比較，「點三八」毋須上膛，受碰撞「走火」風險相當低，而且採用轉輪設計，大大減低卡彈的機率，加上單靠食指扣扳機便可發射，相當可靠，「把配槍係警員生命受威脅時救命之用，如果太難發射就好難發揮到作用」。不過他指現代化佩槍手感較好，性能更佳，「新款手槍用食指輕輕扣動扳機就能發射，不像左輪幾乎要十磅拉力。」

警隊近年積極購置國產裝備，去年12月，警方新採購的3輛國產「小型水炮車」運抵本港，總值約990萬元，由於體型較小，適合本地橫街窄巷出動，警隊指出，購買「小型水炮車」以應對日趨複雜社會環境所帶來的挑戰及行動需要。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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