6-11歲兒童打莫德納「免疫反應顯著」　最新試驗數據曝光

▲兒童接種新冠疫苗的議題在全球都備受關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

最新試驗報告指出，6-11歲兒童接種莫德納疫苗，能夠引發強烈免疫反應，體內抗體濃度上升，顯示能夠預防感染，對抗Delta病毒的效力高達88%，但避免感染Omicron的表現仍在評估中。此結果11日發表在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）。

研究團隊招募4000多名6-11歲兒童，相隔28天接種2次，3/4施打成人劑量1/2的莫德納疫苗，1/4施打安慰劑。結果顯示，接種孩童產生的抗體濃度略高於年輕成人，大約一半孩童發燒1天左右，整體而言，副作用比例比成人更少，輕微症狀包括注射部位疼痛、頭痛及倦怠等等。

此試驗規模尚不足以評估，孩童施打莫德納後，預防重症、死亡或罕見副作用的效果。但其他獨立研究也指出，7-11歲兒童施打莫德納，能夠引發強烈免疫反應，只是也如同成人一樣，抗體會隨時間消退。

▲美國孩童的疫苗接種率依然不高。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》指出，莫德納已向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出申請，預計6月確認是否能夠用於全年齡兒童，但即使獲得批准，仍不太可能顯著提高幼童接種率。

在美國，2800萬名5-11歲孩童之中，僅1/4左右已接種疫苗。輝瑞自去年11月就獲准，能夠提供5-11歲兒童施打，但截至5月11日，該年齡層僅28.7%兒童打完2劑。由於目前沒有5歲以下幼童能夠施打的疫苗，家長只能仰賴其他保護力較低的防疫措施。

父母不願讓孩子施打疫苗，一部分原因是新冠感染對孩童風險較低。FDA顧問、波士頓兒童醫院疫苗精準計畫主任利維（Dr. Ofer Levy）表示，雖然孩童感染嚴重新冠風險「低得許多」，但部分病例確實會發展成重症、住院，目前也已累計1500多名18歲以下兒童染疫病逝，「我不贊成強制規定，但我確實認為，家庭應該有權利保護自己的孩子。」