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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大城市建15分鐘「核酸採樣圈」　採檢員搶手日薪最高4300元

▲核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸動態清零政策下，核酸檢測成為民眾生活日常。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

面對新冠疫情，大陸堅持採用「動態清零」政策，核酸檢測成為一般民眾的生活日常。根據大陸國務院聯防聯控機制9日召開的電視電話會議，大城市將建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。此外，核酸檢測員也成為疫情下的搶手行業，有民間醫療投資管理公司祭出日薪千元人民幣（約4300元新台幣）的薪資招募「核酸採樣護士」。

▲核酸檢測。（圖／CFP）

▲北京的街頭核酸採樣工作站。（圖／CFP）

《第一財經》報導，北京、上海、杭州、寧波等地已陸續出台核酸檢測要求，並加碼建設常態化核酸檢測點。其中，杭州地區已布設10000個免費核酸採樣點，並要求市民每48小時測一次核酸。

按杭州人口數測算，約1200人使用一個檢測站的比例放在大陸全境大城市，至少將新增75萬個檢測站才符合需求，同時，還需要至少百萬人以上的核酸檢測員才能應付繁重的工作。

▲核酸檢測。（圖／CFP）

▲核酸檢測員成為搶手職業之一。（圖／CFP）

因應核酸檢測工作的日常化，大陸多間人力資源網站陸續刊出核酸採樣員、核酸採樣護士的職缺。其中，廣東某人力資源公司招聘公告顯示，需配合街道辦或醫院做核酸採樣，有效期內的護士資格證及電子化執業證，18至35歲，接種完第三針疫苗，月薪1萬至1.5萬元（人民幣，下同）。

也有某醫療投資管理公司開出優渥的條件招募「核酸檢測採樣護士」，除要求有護士證，有核酸採樣經驗外，日薪高達1000元，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，甚至還有員工旅遊、股票期權等紅利。

此外，不少地方的衛健委也公開向外徵才，無錫東北塘街道新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部辦公室的《東北塘街道核酸採樣人員招募令》稱，面向社會發出招募令，招募核酸採樣人員，作為現有力量補充。招募條件包括身體健康、品行端正；具備符合崗位要求的資格條件和工作能力。年齡在18週歲以上，具有衛生專業技術資格；無傳染性疾病，已完成新冠疫苗全程接種。薪資待遇包括月收入7000元左右、提供工作餐、購買新冠肺炎疫情保障專屬保險、享受高溫費等相關補貼。
 

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