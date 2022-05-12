歐洲宣布：機場航班不再強制旅客戴口罩　16日起生效

▲歐洲機場及航班下周起不再要求旅客戴口罩，但相關規定仍取決於各間航空公司。圖為德國法蘭克福機場旅客。（圖／翻攝自臉書／Frankfurt Airport）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著歐洲多國鬆綁新冠防疫措施，歐洲兩大機構11日表示，自5月16日起，歐洲機場與航班將不再強制佩戴口罩，終結這項實施近2年的指導方針。不過這項政策僅為建議，各家航空公司佩戴口罩的規定預計將會有所不同。

綜合紐約時報、路透等外媒報導，義大利、法國等許多歐洲國家正在鬆綁或解除新冠防疫措施。航空安全總署（EASA）與歐洲疾病預防與管制中心（ECDC）發表聯合聲明指出，這項政策是基於歐盟成員國目前透過疫苗接種與自然感染獲得免疫力的結果，「這對乘客或是機組人員來說，都是航空旅行正常化的一大步」。

聲明指出，這項建議將於16日起生效，但佩戴口罩的規定仍取決於各間航空公司。航空公司也被告知，如果航班目的地規定在大眾運輸工具仍需要戴口罩，就應該鼓勵搭機旅客戴上口罩，而出現咳嗽、打噴嚏的乘客應該認真考慮戴上口罩，讓附近的乘客放心，染疫高風險的弱勢族群也要應該繼續戴口罩。

這項政策鬆綁歐盟機構2020年5月以來發布的指導建議。航空安全總署署長基伊（Patrick Ky）表示，這符合歐洲各國政府對公共交通不斷變化的要求。