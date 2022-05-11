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台南生態生生不息永續發展　黃偉哲：農民生產與生態保育兼顧

▲台南市瀕危物種有草鴞及水雉2種，重要棲地台南有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類，黃偉哲市長期盼農民生產與生態保育都能兼顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市瀕危物種有草鴞及水雉2種，重要棲地台南有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類，黃偉哲市長期盼農民生產與生態保育都能兼顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農委會自2022年1月1日起實施瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案，瀕危物種有石虎、水獺、草鴞及水雉4種，台南市有草鴞及水雉2種；另重要棲地台南有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類，黃偉哲市長期盼農民生產與生態保育都能兼顧。

2021年在市長黃偉哲推廣及農民一同參與下，申請農地友善部分共計22.0374公頃；自主通報水雉雛鳥繁殖共計有1618顆蛋，並1219隻孵化成功，孵化率75.33％；另棲地維護-陸上魚塭亦有47人申請，面積約159公頃。

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▲台南市瀕危物種有草鴞及水雉2種，重要棲地台南有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類，黃偉哲市長期盼農民生產與生態保育都能兼顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南要兼顧農民生產與生態保育，透過給付引導更多的社區及生產者的參與，維護農田豐富的生物多樣性，讓農地的生態服務價值能永續共享。為復育水雉，台南市政府自1998年起辦理繁殖巢位通報獎勵，並提供農民趕鳥球及稻穀覆鐵粉等友善野生動物的耕作方式，經過多年努力，水雉數量由1998年不到50隻，到2021年冬季已達2252隻。另外草鴞屬夜行性猛禽，為避免因不當驅鳥設施誤傷草鴞，市府將持續輔導西瓜田及鳳梨田，以友善方式設置驅鳥設施並推廣設立棲架，以供草鴞停留監測。

▲台南市瀕危物種有草鴞及水雉2種，重要棲地台南有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類，黃偉哲市長期盼農民生產與生態保育都能兼顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，自2021年1月1日起，台南市依據方案內容積極辦理；在重要棲地方面會選擇官田及七股各100公頃作為示範區，希望透過生態給付，調和生產、生活與生態，讓農地成為野生動植物安心棲息生育的家，健康的生態系服務價值也能讓全體市民共享。另透過宣傳，期使在地民加入保育行列，讓台南成為兼顧農民生產與生態保育的典範。

▲台南市瀕危物種有草鴞及水雉2種，重要棲地台南有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類，黃偉哲市長期盼農民生產與生態保育都能兼顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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