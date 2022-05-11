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大陸 大陸焦點 特派現場

廈門美甲店聘猛男遭警查訪　業者超火：事發地在海峽另一頭！

▲▼ 網傳大陸廈門猛男美甲師，實際地點在桃園市。（圖／翻攝自爆料公社公開版）。

 ▲網傳大陸廈門某家店有猛男美甲師，引起網友熱議，最後結局超逆轉。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

任以芳／綜合報導

大陸福建省廈門市思明區一間美甲美睫店，傳出有多名肌肉型男為女性顧客服務，遭人檢舉過於裸露，傷風敗俗，甚至驚動當地警方登門查訪，發現烏龍一場。陸媒循線查出，肌肉型男來自桃園一家美甲店母親節限定噱頭，結果被網友移花接木，變成廈門美甲店。

陸媒《極目新聞》報導稱，近日，廈門不少女性消費者瘋傳猛男美假消息，網傳圖片顯示，美甲店內有多名肌肉帥哥型男，穿著圍兜兜或赤裸上身，為女性顧客進行美甲或是腳部保養等服務。

報導指出，「型男在美甲店為女顧客服務」迅速引發熱議，男店員都是肌肉猛男，高大帥氣，吸引不少廈門小姐姐注意。也有網友表示，「以肌肉型男作為賣點涉嫌低俗營銷。」

消息傳開後，不少消費者好奇上門，實際上店裡只有女店員服務。更尷尬的是，附近派出所員警也趕來廈門市思明區這間美甲美睫店查訪，發現該店的實際裝修格局與網傳照片景完全不相同。

▲▼ 廈門市猛男美甲師 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 被謠傳的廈門美甲店實景，和網路照片不一樣。（圖／翻攝 極目新聞）

到底這間店在哪裡？該店負責人說，「網傳消息不正確，事發地點不是我的店舖。」

原來猛男美甲師是桃園市一間美甲店推出的噱頭，母親節當天下午3時30分至5時30分，舉行「鮮肉猛男快閃美甲」活動。事後有網友臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，店內猛男店員擁有扎實胸肌和健美肌肉，溫柔的幫女性顧客塗指甲油和腳部護理，畫面十分養眼。

沒想到照片竟然被移花接木，從桃園市跨海變成廈門市。該店負責人也向記者重申，「網傳消息不正確，事發地點不是我的店舖。」

據了解，事發主因是某網友在圖片下方轉發廈門店鋪位置，才讓大陸網友誤解，同時對業者造成不好的影響。目前，店家已經報警，廈門警方追查造謠者。 

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