丁來富接解放軍對台一線部隊新帥　刊文稱：軍不思戰，國之大難

▲解放軍第73集團軍軍長丁來富。（圖／翻攝政知君）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區對台第一線部隊73集團軍近日迎來新軍長，由原72集團軍軍長丁來富接任。雖然目前尚未出現官方布達的相關資訊，但外界發現，《解放軍報》近日刊發丁來富的文章《軍隊是要準備打仗的》，署名單位已改成73集團軍，此外，丁來富在百度百科中的人物履歷也添加一條資訊，「2022年4月，陸軍第73集團軍軍長。」

▲解放軍東部戰區第73集團軍演練。（圖／翻攝自央事軍事微博）

丁來富為1968年4月出生，現年54歲，是安徽南陵人，他入伍後長期在原南京軍區服役，歷任戰士、班長、排長、連長、參謀、作訓股長、營長、團參謀長、團長，陸軍某炮兵旅旅長，第1集團軍某炮兵師師長，第1集團軍副參謀長等職。

《中國軍網》在2012年公佈的資訊曾提及，丁來富先後被四總部表彰為首屆「全軍優秀指揮軍官」，被南京軍區評為「優秀旅團主官」和「東線尖兵」，榮立三等功9次。此外，丁來富還是一位全軍聞名的砲兵專家，也是解放軍「全軍學習成才標兵」。

丁來富2022年2月在《解放軍報》發表《加快推進高水平戰略管理人才建設》一文，他的單位還是第72集團軍。在丁來富最新撰寫的《軍隊是要準備打仗的》一文中，單位已變成第73集團軍，文中提到，習主席在多個場合多次一針見血地指出，我軍還存在「兩個差距很大」、「兩個能力不夠」等諸多問題，這警示我們，「問題在領導幹部，重點也在領導幹部。」

▲解放軍第73集團軍軍長丁來富文章在《解放軍報》刊出。（圖／翻攝政知君）

丁來富文章強調，「軍不思戰，國之大難。」文章稱，少數部隊練兵備戰工作緊不起來、實不起來，說到底是「和平病」作祟，以不打仗的心態作打仗的準備。比如，習慣於當「和平官」、帶「和平兵」，心思不在戰場，工作不在狀態；整天為事務主義、文牘主義所累，把心思和精力用在表面文章和文山會海上；危不施訓、險不練兵，嘴裡喊的是「首戰用我，用我必勝」，心裡想的卻是「仗打不起來、打起來也輪不上我」……這些問題不徹底根治，就會丟失「軍隊存在為打仗」這一根本職責，就會背離「軍人生來為戰勝」這一核心價值，軍隊就會成為徒有虛名的花架子。

▲解放軍陸軍第73集團軍在東南沿海某海域進行兩棲步戰車搶灘訓練。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，解放軍東部戰區下轄領導和指揮江蘇、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市的所屬武裝力量，陸軍下轄第71、72、73集團軍。其中，第73集團軍駐地為福建，為「鎮守東南沿海的利刃鐵拳」。它的前身是1947年組建的華東野戰軍第13縱隊，參加過濟南戰役、淮海戰役以及解放廈門等戰鬥。

此外，第73集團軍下轄的英雄連隊「紅四連」駐地為東南沿海軍事鬥爭前沿，在大海中武裝泅渡是該連官兵必備的技能。