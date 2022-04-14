少4天隔離期！　廈門試點部分入境者「集中隔離10天」

▲廈門試點疫情防控措施優化。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

據《第一財經》從福建省廈門市政府熱線及疫情防控咨詢電話獲悉，廈門正試點相關疫情防控措施的優化，縮短部分入境者集中隔離時間。新政策要求，最終目的地為廈門的入境者，在飯店集中隔離的時間可由14天縮短至10天，另需7天居家健康監測，即「10+7」。而在此之前，最終目的地為廈門的入境者，入境後需要實施「14+7」隔離政策。

根據新政策，最終目的地為廈門市外的入境廈門者，入境後10天內實施酒店集中隔離觀察，若在此期間酒店隔離點未有陽性檢出，將再實施4天的酒店健康監測（可在酒店走動）後返回最終目的地。

不過，若入境後10天內實施集中隔離觀察期間，在同一集中隔離點有陽性檢出，則需實施「14+7」隔離政策。

報導引述知情人士消息指，上述縮短隔離時間的政策正處於試點階段，初步計劃試點四週，「但也不排除隨時終止的可能。」

據了解，廈門是繼上海和廣州之後，大陸入境航班量最多的口岸城市，自2020年6月推行航班獎勵和熔斷機制至今年1月，上海以4400班的入境航班量位居第一、廣州3297班排第二、其後是廈門的1128班。

此外，據《財新網》報導，大陸國務院聯防聯控機制近日選擇上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門和青島8個城市作為新冠疫情防控措施優化試點研究工作試點地區，試點措施包括減短入境者隔離時間，以及降低封控區和管控區的解封標準。