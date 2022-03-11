廈門寶太生物科技援港疫情　200萬人份檢測試劑贈特區政府

▲廈門寶太生物科技捐助香港特區政府200萬人份新冠病毒抗原檢測試劑盒。（圖／網友提供，下同）

記者魏有德／台北報導

香港第五輪疫情持續蔓延，醫療資源成為港府抗疫關鍵。對此，廈門寶太生物科技昨（10）日捐出200萬人份的新冠病毒抗原檢測試劑盒交由香港特區政府運用，希望能藉此助力香港民眾戰勝早日疫情，恢復社會經濟秩序。

寶太生物副總經理黃建國表示，香港在疫情防控工作中急需新冠的抗原快速檢測，我們更有責任和擔當為國家、同胞分憂解難，「在廈門市政府的幫助下，順利聯繫到香港相關機構，後續將這些防疫物資送到香港市民手中，此次防疫物資的捐贈對象主要為香港部分困難群體、運輸、物流行業司機以及零售、餐飲行業的工作人員。」

捐贈儀式上，香港特區政府駐福建聯絡處副主任董仲宏也親自出席以表達感謝之意，此外，福建台港澳辦副主任劉良輝、廈門台港澳辦副主任邵育秦、海滄區委副書記連維興、廈門寶太生物股份有限公司副總經理黃建國等人皆出席捐贈儀式。

據了解，廈門市海滄區在推動生物醫藥產業發展上不遺餘力，藉由優化發展環境、鼓勵科技創新及支持企業產業化發展，逐漸形成生物醫藥企業集群，讓整體產業做大做強。位在廈門海滄區的寶太生物科技股份有限公司便是該區引進的一間從事體外診斷試劑及儀器研發、生產、銷售的大陸國家高新技術企業。

廈門寶太生物科技公司已在海滄中滄工業園區內建立了兩千多平方公尺以GMP為標準的的現代化診斷試劑潔淨車間和臨床體外診斷試劑研發中心，獲得多項產品技術專利。新冠肺炎疫情爆發後，該公司生產的檢測試劑先後通過美國、英國、俄羅斯、巴西等國家認證，成為全球疫情防控中可靠的「中國力量」。