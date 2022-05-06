超商獨家4款麻膳堂新品！麻辣排骨炒飯超香　椒麻烤飯糰有滿滿肉片

▲萊爾富聯名麻膳堂推出4款全新美食。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

愛吃辣的人快看過來！就有超商推出全新「4款香辣聯名美食」，其中一定要吃「麻辣無骨炒飯」，香噴噴的炒飯上放了一大塊炸排骨，送進嘴裡是又辣又帶有肉香的幸福滋味，另外還有「椒麻牛肉烤飯糰」，醬油飯糰烤至微焦，咬下就能吃到滿滿的特調麻辣醬五花肉，即日起快衝超商吃一波。

萊爾富攜手「麻膳堂」推出獨家4款聯名美食，首推「麻辣炒飯佐無骨排骨」，炒飯為麻膳堂店內熱賣品項，以特選無骨炸排骨與特調麻辣醬拌炒過的黃金炒飯組合而成，搭配大火爆香的蛋汁，一吃就上癮，飯食控也一定要吃吃看「椒麻牛肉烤飯糰」，以醬油飯體為基底，加入特調麻辣醬，裡面包著滿滿的五花肉片，每一口都夠味。

▲「椒麻牛肉烤飯糰」咬下能吃到滿滿五花肉片。



吃辣也絕對少不了靈魂食材「寬冬粉」，「麻辣豬肉寬粉煲」使用特調麻辣醬與多種辣椒爆炒成麻辣湯底，再放入寬冬粉燉煮入味，還吃得到高麗菜、凍豆腐、豬肉等配料，而天氣變熱就要吃「椒麻雞絲涼麵」，冰涼的烏龍麵上鋪滿雞絲、小黃瓜，再淋上麻膳堂特調辣油，吃起來香辣爽快。

▲7-11即日起開賣最新「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」。（圖／7-11提供，下同）

吃飯當然也少不了喝的，7-11旗下自有品牌CITY CAFE及CITY TEA現萃茶即日起推出3款全新風味飲品，咖啡控一定要試試「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，嚴選蘋果萃取汁液與蜜漬蘋果丁，整杯散發清新蜜蘋果香氣，再加入冰美式讓口味變得更有層次，搭配氣泡咖啡更是沁涼解暑。

▲「CITY TEA完熟蘋果冰茶」以英式紅茶為基底，每一口都散發清甜蘋果香，還吃得到果粒。

愛喝茶的人一定不能錯過「CITY TEA完熟蘋果冰茶」，蘋果味道酸甜適中，以英式紅茶為基底凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁。為慶祝新品上市，7-11宣布，將於5/11至5/17止於OPEN POINT行動隨時取推出「涼夏水果季」指定商品同品項買5送2，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。