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回收空瓶製成！超商獨賣「爽爽貓2款公益周邊」　還能幫助腦麻兒

▲▼爽爽貓2款公益周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「爽爽貓2款公益永續商品」，所得一部分將全數支持腦麻兒就養就業。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

日常就能做公益！就有超商自即日起開賣限量2款「爽爽貓永續商品」，這可是爽爽貓與腦麻兒的共同圖畫創作，且製作素材十分特別，來自超商門市回收的寶特瓶與牛奶瓶，讓廢棄物變身為實用的永續商品，還能幫助腦麻兒就業就養計畫。

7-11去年首度和中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作「加減新生活計畫-福企好CHIC」打造超商永續循環經濟，透過社企設計再製、社福團體手工製作別具意義的永續商品，迄今已超過上萬人次購買、已幫助超過10萬人次腦麻家庭。

而今年7-11預購誌推出全新「刺蝟愛抱包」與「星月小掛包」，由腦麻兒與網路人氣IP角色「爽爽貓」共同圖畫創作，透過這2款永續商品可以感受到腦麻兒的心情和夢；製作素材除來自7-11門市回收的寶特瓶與牛奶瓶，還邀請太古可口可樂首度加入計畫，捐贈回收寶特瓶挹注為原料，經過技術製成再生布料，再結合Story Wear設計，並由腦麻兒家庭及非營利組織媽媽們手工車縫製作而成。

▲▼爽爽貓2款公益周邊。（圖／7-11提供）

▲「刺蝟愛抱包」的腦麻兒心語為「我們想要與人親近，喜歡交朋友」。

▲▼爽爽貓2款公益周邊。（圖／7-11提供）

▲「星月小掛包」的腦麻兒心語為「看著滿天星空想像家鄉美好」。

這2款永續商品即日起限量販售，該勸募商品販售所得扣除7-11營運成本及中華民國腦性麻痺協會製作成本，將全數用於支持腦麻兒就業就養計畫，而民眾除了能透過購買行動幫助腦麻兒之外，還能利用門市零錢捐、OPEN POINT APP線上捐款等多元方式支持腦麻兒家庭就業。

吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」到高雄了，高雄一號店近日全新開幕，地點就選在漢神巨蛋購物廣場內。橡子共和國高雄一號店空間挑高明亮，以橡木原色營造森林氣息，另一部分則配合戶外開闊的空中花園選用白橡木色調，整體空間通透舒適，門口就可看到可愛等身大龍貓迎賓，同時還有貓巴士可以盡情拍照。

▲▼橡子共和國高雄漢神巨蛋店。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli）

▲橡子共和國高雄漢神巨蛋店開幕。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli，下同）

▲▼橡子共和國高雄漢神巨蛋店。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli）

▲店內空間挑高明亮。

此次開幕店家也推出高雄先行販售商品，包括超萌的「搖擺公仔龍貓」、「飾物盒 魔女宅急便 籠子裡的吉吉」，還有超可愛「椅背可調節小沙發 龍貓」，消費滿額還送高雄限定紀念束口袋。

▲▼橡子共和國高雄漢神巨蛋店。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli）

▲還有可愛貓巴士。

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