快訊／台中+3356創紀錄　5人進加護病房「2人沒打過疫苗」

▲台中+3356本土確診再創紀錄，有5人住進加護病房「2人沒打過疫苗」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今(11)日本土確診新增5萬7188例，台中市本土個案新增3356例，再創新高。有5人住進加護病房，衛生局副局長邱惠慈表示，這5人都是60歲以上長者，年紀分別界於60歲到100歲之間，這5人多半有慢性病，包括心臟病、高血壓、腎臟疾病，但當中有2人沒有打過疫苗，1人僅打1劑、2位打2劑，呼籲長者盡速前往接種疫苗。

市長盧秀燕今天也於防疫線上記者會表示，昨天醫院快篩陽得來速採檢1897人，兒童得來速採檢278人，診所PCR得來速採檢206人，三項得來速服務一整天共採檢2381人，希望制度上路後，增加分流效果，讓醫院的急診室可以有多點人力處理急診個案。

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盧秀燕說，今天全國新增本土個案數，不但是確診數的新高，近幾天，台灣的確診數也是世界各國中確診數最多，如果按照中央預估，這波疫情的高峰，可能就在下週，還是請市民多多留意自己與家人的健康情況。

有關居家照護統計，盧秀燕說明，截至今日上午 10 點，已送出18732 位進行評估，其中1萬6085位(85.87%)已收案居家照護，累計健康關懷為5萬7815人次，視訊診察1647人，送藥到府712人；專責病床部分，病床數共 898床，其中已使用數為326床(36.30%)、可使用數為572床(63.70%)。

盧秀燕提醒，這週六（5/14）台中市開設40餘處快打站，對象是18歲以上的市民來接種第三劑，因為氣候不穩，可能會有下雨的情況，再請要打疫苗的市民朋友事先查好快打站的地點，提早出門，除了攜帶健保卡、小黃卡，也別忘了帶雨傘或雨衣，留意雨中的路況。