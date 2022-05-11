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不可能的建設8年終完成　林智堅：持續帶動大新竹發展

▲新竹市長林智堅進行第10屆第7次定期會施政報告。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅進行第10屆第7次定期會施政報告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（11）日赴市議會，進行第10屆第7次定期會施政報告。他強調，上任後完成市民期盼數十年的建設，包含打通公道三、重建市立棒球場、新建市立兒童醫院、推動新竹大車站與新竹輕軌計畫等，也特別感謝防疫期間醫護團隊、志工夥伴、警消、國軍與第一線同仁的努力，才能成功守護竹科產業與所有市民，也盼未來大新竹合併升格讓城市發展更邁進。

林智堅表示，為讓市民朋友擁有更好的生活，他上任後逐一實現許多政見，包含完成新竹公園再生計畫、27公里微笑水岸，打造全新的休閒觀光景點；並透過設計力導入公共建設，改造公園、老舊校舍、市場、地下道、市民活動中心等，也重建新竹市立棒球場與新建大坪頂納骨塔。

林智堅指出，為照顧三明治世代，市府透過市政建設為市民生活減壓，完成一區一公托與親子館、公托增班、領先全國達成班班有冷氣、新建兒童早療中心與新竹市立馬偕兒童醫院等；並開辦共餐食堂、關懷據點及長照據點，提供長輩免費健檢、假牙補助，落實在地安老；另也規劃全齡友善的社會住宅。

林智堅指出，他致力將竹市打造為友善動物城市與步行城市，啟用動物保護教育園區，也完成騎樓順平、東大路亮點計劃、路口纜線地下化、通學步道、客雅溪環河步道、光復路綠門戶計劃等。

林智堅指出，交通建設更打通南寮大道與公道三，推動路平計劃、改善園區交通、新建停車場、YouBike增設與西大路地下道改建等，都是市民期盼多年的建設。

而為讓更多人看見新竹市這座年輕古城的魅力，林智堅表示，除致力文資修復活化，完成進士第、少年刑務所演武場、下竹町、六燃廠等修復工程外，也辦理新竹300城市博覽會、兒童藝術節、2020台灣設計展、2021新竹光臨藝術節等大型活動。

林智堅指出，市政建設腳步不停歇，未來將有新竹大車站、新竹輕軌、五楊高架延伸新竹、竹科X計畫、藝文高地等，將陸續完工，也盼大新竹合併升格讓整體城市發展更往前邁進。

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