清冠一號「申請治療」流程一圖看懂！居家照護可自行預約視訊　

▲清冠一號處方。（圖／記者趙于婷攝）

記者張乃文／台北報導

為強化輕重症分流收治，確保醫療量能及病人能即時獲得醫療照護，衛生福利部提供新冠肺炎確診個案居家照護者使用公費「臺灣清冠一號」，申請方式包括患者個人預約視訊診療，委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或是由地方政府指定責任院所協助安排。

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▲中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說明「清冠一號」申請。（圖／指揮中心提供）

一、預約視訊診療得採以下方式：

由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。

民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。

二、診療後之領藥/取藥方式：

個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。

衛福部因應疫情需要，已依藥事法第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。

另收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館之確診個案，若有使用「臺灣清冠一號」需求，亦可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「臺灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。