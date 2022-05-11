　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲未成年男女網友在速食店廁所裡偷嘗禁果，引發兩邊父母互告求償。（示意圖／翻攝pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一名讀國中的少女前年耶誕節和讀高職的男網友初次碰面，就在速食店的廁所偷嘗禁果，事後被媽媽查看手機發現，女方父母告男方父母連帶求償共100萬元，男方父母認為兒子當時未滿16歲，貞操權也受少女侵害，反告女方父母連帶求償共50萬元，法官審理認為男方居於主動，判決應賠女方共42萬元，但女方消極配合，也應賠男方共5萬元，雙方均可上訴。

本案少女於前年（2020年）12月透過臉書結識本案高職男網友，沒幾天就相約耶誕節當晚6點多，在女方家附近的速食店吃東西聊天，男方一見到少女就興致勃勃，不停慫恿少女「要不要跟我一起去做『那件事』？」更明講想直接在店內的無障礙廁所「辦事」。

少女雖2度口頭與搖頭拒絕，最後仍聽從男方指示，由男方先去無障礙廁所佔位，5分鐘後她再敲門進入，2人在內偷嘗禁果。事後少女母親查看女兒手機通訊紀錄，赫見女兒被男方詢問「插妳的時候都沒有高潮？」、「為什麼沒叫？」女兒竟回答「不敢叫」，被男方追問「所以想叫」，女兒還答稱「嗯嗯」。

少女父母得知實情氣瘋了，提告主張女兒當時13歲讀國一，且有輕度智能障礙，已經多次表明拒絕男方的求歡，男方卻一直「盧」到得逞，且女兒喊痛喊停，男方仍不罷手，以致仍在發育的女兒受到嚴重身心侵害，要求男方與父母連帶賠償共100萬元。

男方父母聲稱兒子跟少女當時在交往，因情竇初開、對「性」好奇而發生親密行為，兒子沒強迫少女，也沒察覺少女有輕度智能障礙，事後已深刻自省。不過男方父母認為自己兒子當時才15歲，雖和少女合意性交，依法也屬性侵受害人、貞操權遭少女侵害，所以反告女方與父母連帶求償共50萬元。

《刑法》第227條處罰與未滿16歲男女合意性交行為，僅以年齡區分刑責，對未滿14歲之人性交，可判刑3年以上10年以下，對14歲以上未滿16歲之人性交，最重判刑7年，但行為人若未滿18歲，，須告訴乃論，也就是可和解撤告，若不能和解，未成年人犯此罪也有機會減刑或免刑。

本件男網友另經少年法庭裁定保護管束，本案法官認為男方沒違反女方意願，少女自己走進廁所、親手關門，也自承知道男方「想把他的生殖器官弄到我的下體裡」，認知能力與常人無異，事後2人對話顯示，男方提議下次再嘿咻，少女也沒反對，並無受強迫跡象。

但法官指男方確實不法侵害少女身體與貞操權，少女父母不僅因此受到精神痛苦，更須開導、陪伴少女，衡量雙方家長都有正當工作收入與房產土地，判男方與父母應連帶賠償女方及父母共42萬元。

至於男方與父母反告求償部分，少女父母自認發現實情就立即通知學校老師處理，沒鬆懈對女兒的監督責任，且男方帶著保險套赴約，怎能主張遭他們的女兒侵害貞操權。法官指以年齡而言，男方確實是受害人，但男方畢竟居於主動、少女被動配合，因此輕判少女與父母應連帶賠償對方共5萬元，均可上訴。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公參戰提告討豪宅！判決出爐

五河局因應汛期將至　整裝已備511部抽水機迎戰雨彈

掛失竊車牌拒檢撞警車逃逸　自撞橋墩警逮3男1女...驚險影像曝

通緝犯騎友人車避查緝　停車越線身分曝光...結果車主也被通緝

快訊／國1南下三義段連2起事故　5車追撞...1車翻覆駕駛送醫

網傳丹大林道坍方「車友受困」　林管處：還可通行但隨時有落石

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公參戰提告討豪宅！判決出爐

五河局因應汛期將至　整裝已備511部抽水機迎戰雨彈

掛失竊車牌拒檢撞警車逃逸　自撞橋墩警逮3男1女...驚險影像曝

通緝犯騎友人車避查緝　停車越線身分曝光...結果車主也被通緝

快訊／國1南下三義段連2起事故　5車追撞...1車翻覆駕駛送醫

網傳丹大林道坍方「車友受困」　林管處：還可通行但隨時有落石

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

鄭宗哲、李灝宇連2戰敲安　宋文華救援失敗

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

LIVE／疫情再飆高！明起3類人快篩陽=確診　陳時中最新說明

美研究曝：新冠病毒「空氣傳播」風險高　達接觸物體表面的1000倍

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

即／臥龍洞3吊屍命案結案　「無他殺嫌疑」

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

快訊／戴寧涉詐助理費518萬！檢求重刑24年

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

女教練偷吃店長：練深蹲只為坐對的人

快訊／國1南下麻豆段「車禍連發」　8車撞一團

男北捷末班車脫褲子DIY　3分鐘擦槍片上傳約砲

1歲女兒遭護理師誤剪手指！母心疼PO網

宣傳車擋總統車隊　警破窗強制驅離

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

虎尾貨車與機車相撞　20歲騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

女和男友玩變態遊戲　強迫8歲女童3P

女和男友玩變態遊戲　強迫8歲女童3P

英國27歲女子埃克爾斯(Tiffany Eccles)被控幫助38歲男友米爾斯(John Mills)一同性侵8歲女童，在性侵前還強迫女童觀看2人做愛後來3P，變態行徑令人髮指，讓這2人一共被起訴超過20多項罪名，近來被判入獄。

遭前男友撿屍　沐浴驚見私處流出「精液」怒告

遭前男友撿屍　沐浴驚見私處流出「精液」怒告

18歲女被開棺性侵曝屍街上　警逮捕17男

18歲女被開棺性侵曝屍街上　警逮捕17男

單親媽被持剪刀硬上！男網友判9年賠150萬

單親媽被持剪刀硬上！男網友判9年賠150萬

2富商聯手性侵醉女　均判10年定讞

2富商聯手性侵醉女　均判10年定讞

關鍵字：

性侵兩小無猜偷嘗禁果精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面