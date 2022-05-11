高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

▲未成年男女網友在速食店廁所裡偷嘗禁果，引發兩邊父母互告求償。（示意圖／翻攝pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一名讀國中的少女前年耶誕節和讀高職的男網友初次碰面，就在速食店的廁所偷嘗禁果，事後被媽媽查看手機發現，女方父母告男方父母連帶求償共100萬元，男方父母認為兒子當時未滿16歲，貞操權也受少女侵害，反告女方父母連帶求償共50萬元，法官審理認為男方居於主動，判決應賠女方共42萬元，但女方消極配合，也應賠男方共5萬元，雙方均可上訴。

本案少女於前年（2020年）12月透過臉書結識本案高職男網友，沒幾天就相約耶誕節當晚6點多，在女方家附近的速食店吃東西聊天，男方一見到少女就興致勃勃，不停慫恿少女「要不要跟我一起去做『那件事』？」更明講想直接在店內的無障礙廁所「辦事」。

少女雖2度口頭與搖頭拒絕，最後仍聽從男方指示，由男方先去無障礙廁所佔位，5分鐘後她再敲門進入，2人在內偷嘗禁果。事後少女母親查看女兒手機通訊紀錄，赫見女兒被男方詢問「插妳的時候都沒有高潮？」、「為什麼沒叫？」女兒竟回答「不敢叫」，被男方追問「所以想叫」，女兒還答稱「嗯嗯」。

少女父母得知實情氣瘋了，提告主張女兒當時13歲讀國一，且有輕度智能障礙，已經多次表明拒絕男方的求歡，男方卻一直「盧」到得逞，且女兒喊痛喊停，男方仍不罷手，以致仍在發育的女兒受到嚴重身心侵害，要求男方與父母連帶賠償共100萬元。

男方父母聲稱兒子跟少女當時在交往，因情竇初開、對「性」好奇而發生親密行為，兒子沒強迫少女，也沒察覺少女有輕度智能障礙，事後已深刻自省。不過男方父母認為自己兒子當時才15歲，雖和少女合意性交，依法也屬性侵受害人、貞操權遭少女侵害，所以反告女方與父母連帶求償共50萬元。

《刑法》第227條處罰與未滿16歲男女合意性交行為，僅以年齡區分刑責，對未滿14歲之人性交，可判刑3年以上10年以下，對14歲以上未滿16歲之人性交，最重判刑7年，但行為人若未滿18歲，，須告訴乃論，也就是可和解撤告，若不能和解，未成年人犯此罪也有機會減刑或免刑。

本件男網友另經少年法庭裁定保護管束，本案法官認為男方沒違反女方意願，少女自己走進廁所、親手關門，也自承知道男方「想把他的生殖器官弄到我的下體裡」，認知能力與常人無異，事後2人對話顯示，男方提議下次再嘿咻，少女也沒反對，並無受強迫跡象。

但法官指男方確實不法侵害少女身體與貞操權，少女父母不僅因此受到精神痛苦，更須開導、陪伴少女，衡量雙方家長都有正當工作收入與房產土地，判男方與父母應連帶賠償女方及父母共42萬元。

至於男方與父母反告求償部分，少女父母自認發現實情就立即通知學校老師處理，沒鬆懈對女兒的監督責任，且男方帶著保險套赴約，怎能主張遭他們的女兒侵害貞操權。法官指以年齡而言，男方確實是受害人，但男方畢竟居於主動、少女被動配合，因此輕判少女與父母應連帶賠償對方共5萬元，均可上訴。