大雷雨轟5縣市！梅雨鋒面逼近「暴雨要下到週末」　降雨熱區又更廣

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日台灣附近水氣偏多，南部有明顯陣雨及雷雨，中央氣象局發布豪雨特報，上半天西半部降雨明顯，明晚到週五梅雨鋒面靠近，雨勢會越來越明顯，降雨範圍也擴大，預計大雨將持續到週日。

氣象局發布豪雨特報，並針對「高雄市、屏東縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時00分止。針對「屏東縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今日台灣海峽到南海水氣偏多，對流雲系慢慢移入台灣上空，上午整個西半部都有雨，尤其南部有明顯陣雨或雷雨，高雄在今早6到9點已觀測到90毫米的雨量，其他地區也有局部陣雨或雷雨，整體天氣不穩定。

明天晚上梅雨鋒面逐漸接近，鋒面越靠近降雨會越來越全面，雨勢也會越來越明顯，明晚到週日中部以北、宜蘭留意局部大雨或豪雨，週末兩天鋒面位於台灣上空，雨勢最為明顯，且對流雲系發展旺盛時會伴隨短延時強降雨及雷擊強陣風等劇烈天氣。

▲梅雨影響期間溫度下降。（圖／氣象局）

在溫度方面，今日高溫北部26度、中南部28度，較為舒適的溫度，隨著鋒面南移，後續還有東北季風影響，週五到週日溫度下降，北部整天約20度，中南部也會明顯降溫。

▲今日各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）