清冠一號缺貨黑市喊到5千　公費「類清冠一號」要來了！

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情持續升溫，全台清冠一號大缺貨，黑市價格甚至已經喊到5000元，還有居家照護者自費購買「類清冠一號」，價格大約3000元起跳。中醫師公會全聯會主委陳潮宗表示，民眾自費向診所購買的水煎劑「類清冠一號」與中藥粉劑的清冠一號藥效、濃度都一樣，目前正在準備研議將類清冠一號納入公費給付。

▲清冠一號全台大缺貨。（資料照／衛服部立彰化醫院提供）

衛福部日前核准中醫界清冠一號公費使用，卻傳出有不少民眾把它當成「日常保健品」服用，即使沒確診也在吃，或是基於預防性心態，從親友間打聽清冠一號的配方，或從網路上取得配方之後，再到中藥材店自行購買，預先收藏起來，以備不時之需。

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根據《聯合新聞網》報導，清冠一號每月產能為3萬7000人份（1份為10天用量），如今確診量爆增，藥品供不應求，黑市價格甚至已經喊到5000元，還有民眾自費向診所購買3000元的水煎劑；對此，陳潮宗表示，不論是診所販售的水煎劑還是公費清冠一號的中藥粉劑，藥效、濃度都一樣，中醫藥司目前正在準備研議將類清冠一號（中醫診所自行調製的藥品）納入公費給付。

▲清冠一號須由中醫師診斷開立處方後使用。（資料照／林衍志提供）

至於要怎麼拿到清冠一號，中醫師公會全國聯合會10日公告申請流程如下：

一、預約視訊診療

由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。

民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。

二、診療後之領藥／取藥方式

個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。

衛福部因應疫情需要，已依藥事法第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「台灣清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。

另外，收治於醫院或加強版集中檢疫所或防疫旅館之確診個案，若有使用「台灣清冠一號」的需求，也可以請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「台灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。

▼確診個案居家照護使用公費台灣清冠一號申請流程。（圖／取自中醫師公會全國聯合會網站）