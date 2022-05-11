快訊／8縣市豪大雨特報！大雷雨轟5縣市「示警區域出爐」

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年首道梅雨鋒面逐漸靠近，中央氣象局今早已發布豪雨特報，並針對部分縣市發布大雷雨即時訊息，提醒該區域可能會有劇烈天氣發生。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中以南至屏東及南投有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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氣象局針對「高雄市、屏東縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分止；針對「臺中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分止。

大雷雨示警區域

高雄市 三民區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區、美濃區、六龜區、茂林區

屏東縣 屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉

臺東縣 卑南鄉、金峰鄉、達仁鄉

臺中市 南區、南屯區、烏日區、大肚區、龍井區、大里區

彰化縣 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉、二林鎮、芳苑鄉