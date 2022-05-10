葉文凌／疫情下的運動傷害

▲不要以為運動可以增強免疫力，便忽略防疫。一旦染疫，你未來得到的免疫力可救不了現在被傳染的肺炎。（圖／記者屠惠剛攝）

新冠肺炎絕對是21世紀的一等一大事，對現代社會帶來的衝擊也是無與倫比。霎那間，人們引以為傲的國際貿易陷入癱瘓，現代人們習慣的生活方式瞬間凍結。往昔，白天努力上班，下班後與三五好友把酒言歡或運動健身，假日便安排出遊。如今，入健身房要打三劑疫苗，動不動就要快篩，不小心咳了一下，立刻被視為毒蛇猛獸；腳要是扭到了，也保證糾結不已，到底要不要去人滿為患的急診？擔心運動傷害，到底要不要去運動呢？

運動之於人類，恰如陽光之於植物，水分之於魚兒，氧分之於生物，有百益之利，只是避免運動傷害之弊，卻也是在新冠肺炎期間之重中之重。到底該如何避免呢？

首先要先認清目的，運動傷害分為：急性運動傷害（約占30％）、慢性運動傷害（約占70％，或叫過度使用症候群）。而我們需要訓練的功能，大致分為肌肉適能與心肺適能。簡單的說，就是訓練骨骼肌肉系統和訓練心肺功能。所以依此訓練骨骼肌肉系統，可以分成訓練肌肉之爆發力、肌肉之耐受力、軟組織之柔軟度，因為目的不同，需求也不同，就別強求面面俱到。正如無法叫健美先生跳芭蕾舞，也無法叫馬拉松選手跑百米。運動是為了塑身？速度？減肥？只要順著自己的需求，訂定運動計畫，自然不會東施效顰。

其次，任何運動均有其特性，但是必須經過準備、運動及收尾。準備工作即是熱身及做伸展操。先經過主動式之跑步或者被動式之三溫暖，使核心體溫上升2度，接著再做伸展操。運動時則請注意適當之人、事、時、地、物，以免產生急性傷害。最後的收尾工作是藉由伸展操，使肌肉及韌帶回復正常。尤其是身體關節處之屈肌，因為屈肌力量一般大於伸肌，也很容易累積傷害性物質。

有益不等於抗疫。不要以為運動可以增強免疫力，所以就不管防疫措施。孔子早告訴大家，亂邦不入，危邦不居。剛運動完時，身體正處於發炎狀態，絕對是抵抗力低落時，因此該做的防疫措施必須完備，因為運動有益於免疫力是長期效應，染疫可是急性疾病。一旦染疫，你未來得到的免疫力可救不了現在的肺炎。

最後，千萬別忌諱就醫。雖然疫情肆虐，但是99.7％的輕症率，大眾不必感到恐慌。許多運動傷害的治療是有時間性的，一旦錯過就失之交臂，悔之莫及。例如肩膝髖關節脫臼、撕裂性骨折、阿基里士腱斷裂、十字韌帶斷裂等等，有些或許不是十分急迫，但是慢性化結果卻十分可悲，如膝關節之軟骨骨折等。有病就看醫生，以求平安。

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。