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社會 社會焦點 保障人權

北市公燈處弊案！前處長圖利飯店佔公有地、2技工收賄　11人起訴

▲▼台北市工務局公園路燈管理處貪污案，處長陳榮興。（圖／記者劉昌松攝）

▲北市前官員因得知有民代關心，就下令把公有地旁圍籬拆除，圖利業者使用。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導　

台北市公園路燈工程管理處前處長陳榮興，涉嫌在2020年初，為了陽明山國際大旅館占用公有土地案，在接獲地方民代關心後，不顧下屬反對，指示花卉試驗中心主任宋馥華派員前往拆除圍籬，讓業者可繼續占地，同時少繳約90萬元的補償金；另外，公燈處還有2名技工涉嫌向廠商索賄共20萬元，台北地檢署11日依貪污、圖利等罪起訴陳、宋等11人。

位於陽明山北投溫泉區的國際大旅館歷史悠久，不少遊客被古色古香的外觀與日式陳設吸引，不過北市府發現，業者長期違法占用公有地當停車場，2019年發文向業者催收相當於土地使用費的130多萬元補償金，但如果業者在期限內騰空還地，可依法減免補償金約9萬元，只要繳約40萬就好。

▲▼台北市工務局公園路燈管理處貪污案，花卉試驗中心主任宋馥華。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市花卉試驗中心主任宋馥華也遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

專案小組獲報，業者依命令自行架設圍籬後，再向民代陳情，因旅客眾多，確實需要通行車道與停車面積，公燈處長陳榮興得知民代關心後，要求主管這塊土地的宋馥華和張姓組長研究處理，部屬研究後表示礙難執行，且如真的要拆圍籬，那就不能減免補償金，沒想到最後處長仍下令拆掉圍籬，不但讓業者繼續使用公有地，還平白獲得減免補償金優待，涉嫌圖利罪。

此外，公燈處技工張家豪、黃銘鴻則分別負責規劃道路路燈設計，以及工程驗收，卻在設計圖中刻意採用較為便宜、容易安裝的路燈規格，然後以借款等名義，向業者索賄，其中張不法所得約13萬5千元，黃不法所得約6萬5千元，檢察官陳照世調查後，將2名技工與陳榮興等11名官商，分別依圖利、行收賄等罪起訴。

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