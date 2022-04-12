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最短時間撲滅林火　屏東空中機降小組森林火災陸空演練

▲機腹式水袋灑水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲機腹式水袋灑水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處轄管國有林地達22萬公頃，多位於偏遠山區，若發生森林火災，極需仰賴於空勤隊所屬飛航器執行火場觀測、人員及物資運補，並執行聯合空中滅火作業，以在最短時間內撲滅林火，減少林木損失。

▲機腹式水袋灑水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲機腹式水袋灑水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為此，屏東林管處與內政部空中勤務總隊及消防署，在4月6、7日進行2日的UH-60M型（黑鷹）直升機空中機降吊掛演訓，4月11、13辦理2日的直升機機腹水袋掛載演訓，並將再擇期辦理6天的直升機臨時起降平台開設演練，期能強化機關間執行勤務合作默契。

▲機腹式水袋灑水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲機腹式水袋灑水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東林管處於屏東縣消防局長治特種搜救隊棚場，及里港朧祥河濱公園辦理「直升機人員吊掛演訓」，共有44人參加了直昇機手勢指揮、機體人員安全進出艙及艙內安全確保、靜力繩機體固定、模擬訓練場繩索下降及人員纜索回收、黑鷹直升機空中繩索垂降及纜索人員回收等課程及實際演練。

11、13日則在里港朧祥河濱公園辦理「直升機機腹水袋掛載演訓」，包含機腹水袋裝載、搬運、收納、密閉式水袋掛載、投放及臨時起降場開設注意事項學科訓練等科目及實際操作，相關訓練在空勤及消防署的派機，與辛苦的教官們協助辦理下已順利完成。後續將另擇訂日期在屏東事業區第25林班（小鬼湖臨時起降場）辦理「直升機臨時起降平台開設演練」，屏東林管處人員將在山區停留6天，除辦理森林資源調查工作外，並開設面積40*40公尺的直升機起降場，以備臨時救災之需。

屏東林管處表示，台灣地形崎嶇、地貌豐富，在徒步需耗時數日的偏遠山區，利用直升機運送人員與物資會更有效率，希望藉由陸空聯合演訓，能使森林護管員實務作業上持續精進，充分發揮災害搶救統合作業默契，增加陸空聯合防救森林火災應變能力及防救能量。

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