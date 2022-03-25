造形獨特價格高　檢警聯合逮山老鼠查扣26株盜挖七里香

▲保七總隊第8大隊會同墾管處等單位查獲江男涉嫌竊取七里香 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春地區七里香受落山風吹襲，以樹型特殊、富有樹瘤深受園藝造景人士喜愛，吸引竊賊覬覦，保七總隊第8大隊會同墾管處人員經多日埋伏，逮獲江姓男子涉嫌盜挖百里香，起出26株七里香、2株檀木及犯罪工具等贓證物，訊後依法送辦。

日前保七總隊第八大隊與墾管處分別接獲於墾丁國家公園內有七里香(又稱月橘樹)遭盜挖之情事，經組成專案小組共同查處，報請屏東地檢署指揮偵辦，警方從民眾電話提供一台可疑車輛，循線查獲江姓嫌犯等人長期在恆春半島地區盜採珍貴七里香的囂張行徑。

保七總隊第八大隊指出，去(2021)年10月墾丁國家公園管理處反映於高山巖有七里香遭盜挖之情事，不久又發現在恆春鼻仔頭亦有相同情事發生，經比對現場跡證，兩地之犯罪極為可能為相同人士所為，專案小組以車追人，分析案發時間後，經連續4個多月的追查，最終鎖定江姓嫌犯等人涉嫌重大。

經查，江嫌等人為尋求快速變賣以獲取利益，並增加警方蒐證難易度，專挑小型長有樹瘤之七里香為主要盜採目標，在專案小組長期跟監蒐證，於本(3)月22日持屏東地方法院核發之搜索票前往江嫌等人處所搜索，起出26株七里香等物；據悉，江嫌供稱販賣到嘉義等地區做為26株、檀木2株及犯罪工具等贓證物，詢後移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

保七總隊第八大隊、墾管處及屏東林管處聯合呼籲，國家公園內的珍貴自然資源不容許破壞，民眾如有發現不法情事或情資，可向墾管處等單位反映，以杜絕不法，並籲請民眾不要心存僥倖，違法盜採。