防疫包3天火速送達！桃園妹嗨開箱　網見「超夯1物」羨慕：也太多

▲原PO分享她的防疫包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

全台疫情持續延燒，不少縣市都有準備防疫包給確診的民眾，不過因為地區不同，所以內容物也有差異。就有一名住在桃園市的網友分享她的防疫包，而裡頭的東西曝光後，也引發底下網友羨慕直呼，「你們防疫包也太豐盛了吧」、「你的快篩劑好多」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到她5月7日PCR檢測陽性，當日完成通報後，10日就收到防疫包了，「蠻快速的！」她也滿意表示，「我的內容物還不錯耶～」

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從原PO貼出的圖片可見，防疫包有蘇打餅乾、泡麵、綠茶、牛奶、王子麵等，除此之外，還有一個體溫計，以及現在最熱門的「快篩試劑」5組。她也在留言處透露，她的防疫包是桃園市龜山區發放的。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛曬出自己的防疫包，其中更有不少人直呼，「居隔包有快篩和口罩」、「為什麼我的防疫包連一根快篩都沒有」、「現在搞得跟福袋一樣了」、「別人的防疫包領取速度總是不會讓人失望」、「人家也在桃園，迅速的收到」、「哇！豪華包欸」、「速度好快喔！而且快篩5劑好佛心啊」、「你的物資好好」、「很快了！還有飲料跟那麼多快篩試劑」、「你的防疫包未免太澎湃了」。

此外，也有些網友無奈表示，「我都七天了，還沒有收到」、「剩兩天要解除隔離，連防疫包都還沒看到」、「我的APP顯示5/5檢測陽性，到現在什麼都沒有，只有昨天收到一封確診簡訊」。

日前桃園市長鄭文燦表示，市府的防疫關懷包自6日起，只發送給居家照顧的輕症確診個案，並以家庭為單位發給1包，內有5劑快篩試劑，供確診個案與同住家人使用；至於居家隔離、居家檢疫對象，目前不再發放。

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