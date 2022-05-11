「3歲兒快篩陽性」媽自責淚崩　他童言拍肩1句安慰逼哭2萬人

▲3歲男童安慰著急的媽媽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



記者崔子柔／綜合報導

本土確診連日激增，醫療量能緊繃，輕症患者無法入院治療，讓不少家長擔憂若孩子染疫該如何是好，一名楊姓女子的兒子近日快篩呈現陽性，讓她著急地淚崩，沒想到孩子反過來安慰她「沒事的，不要哭」，讓她相當感動。

楊女昨（10）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她替兒子快篩後發現是陽性，當下慌張地直接哭出來，「堅強的小兒子拍拍我肩膀說：『媽媽不要哭，沒事的，沒事的，媽媽乖』」，讓她相當感動，「兒子三歲就那麼懂事」。

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▲楊女發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



楊女提到，她周一發現兒子快篩陽性後，就到醫院做PCR檢測，周二下午收到確診通知，兒子反覆發燒，一度燒到40度，也有想嘔吐的症狀，目前透過藥水、藥粉、塞劑治療。

貼文吸引超過2.2萬人按讚，網友紛紛留言表示，「祝福早日康復，弟弟好勇敢」、「加油沒事的，我的三個小孩4、6、8歲也都確診了，他們燒了一天隔天就恢復正常了」、「我兒子快兩歲發燒驗陽性，我也愣了好幾秒，很擔心，但一定要冷靜」、「我女兒一歲8個月，也是兩條，壓力真的很大，各位家長要加油」、「光看po文，眼眶就泛淚了」。