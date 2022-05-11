日增7萬變5萬沈政男曝關鍵　「台灣確診高峰延後到5／28」

記者黃翊婷／綜合報導

精神科醫師沈政男預估10日本土確診會突破7萬例，但指揮中心公布10日本土確診病例新增5萬780名。沈政男在臉書PO文中提到，新增5萬例與先前新增4.6萬例差不多，必須考慮到黑數與Rt值這2個因素，確診曲線應該是被Rt值影響而下降，關鍵在於民眾自發升級，他原本預估全台高峰會落在5月18日，如今看來有可能延後10天，也就是將在5月28日抵達高峰。

▲各地醫院篩檢站每日仍有許多民眾排隊等待採檢。（圖／記者林悅翻攝）

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沈政男預估10日確診數應會破7萬例，並直言如果沒有「就費解了」，但實際新增病例數為5萬780名。指揮中心指揮官陳時中被問及是否有黑數，他坦言，根據檢驗量能，確實有各種可能性，「但目前離極限還有距離。」

沈政男同日晚間於臉書PO文分析，10日新增的確診病例數與之前單日新增4.6萬例差不多，等於過了1個複製週期平均1例只傳給1個人，「這可能嗎？」他曾說過必須考慮黑數與Rt值這2個因素，以黑數來說，假設北北基桃的Rt值不低於中南部，那麼北北基桃10日確診數應占全台七成，顯然，北北基桃因為確診量能緊繃已經出現黑數了，問題是中重症數目沒有明顯增加，也就是說黑數即使存在，也沒有太多，「連續3天確診數沒有以先前曲線增加，有可能是Rt值真的降低了。」

沈政男接著說，現階段全台Rt值低於2，而且北北基桃比中南部還低，此外，中南部Rt值也低於前兩週，所以應該還不至於出現黑數，而Ryan值下降的有力證據就是他先前一直說的「人流指數明顯下降」，降到比去年5月疫情的一半還低，等於是一種「民眾自發升級」，可以觀察到，今年母親節的確沒有以往熱鬧，「簡言之，曲線已經被大家壓平一些了！原因則是民眾自發升級」。

▲確診數連日破萬，逛街的民眾減少許多。（圖／ETtoday資料照）

「這樣一來，注意了，全台高峰將會延後，原本我預估是5月18日，有可能延後10天，來到5月28日，而高峰原本是新增30萬，也會降到20萬。」沈政男補充道，如果到時確診能量不足，當然就只能呈現確診量能的數字了，還需再觀察幾天才會更清楚。

至於死亡率方面，沈政男認為，台灣死亡率來到萬分之2至3，這是因為安養院守得好，沒有讓高齡長者大幅感染，若未來能繼續保持，台灣有機會創下死亡率新低，「台灣有機會在Omicron防疫，在共存這條路上，超越韓國、新加坡與紐西蘭，大家要有信心！」

● 本文獲得沈政男醫師授權。