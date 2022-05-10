璩大成估5月16、23日達疫情高峰　北市單日確診數最高可能達4.5萬

記者杜冠霖／台北報導

聯合醫院總院長璩大成上午受訪時預估，疫情高峰落在5月16日和5月23日，北市染疫為人口10%(也就是26萬人口)，而未來醫療量能也會再增加3至5倍，「一定守得住，沒有守不住」。璩大成在10日疫情記者會上補充，若疫情洪峰落在16日，北市當天將增加4.5萬人，如果和緩的話，洪峰會落在23日，每日最高確診數約1.5萬人。

對於染疫人口比例，璩大成表示，10%是指北市，所以應該是260萬人口的1成，也就是26萬，這部分其實是很保守的做內部參謀估計，目的就是為了做好準備、倒數計時，才能提前布置、開源節流。

璩大成指出，估算的方式要根據實際數值，從指揮中心每天的估計值，可以預測到北市確診人數將來的成長曲線，幾乎只有0.2%的誤差，非常準，因為是用實際數值算出，「但到底要上升到什麼時候，困擾了我們很久，最後決定用全世界各國到現在為止的平均值，包括在上升到頂點時，約為人口的10%。」

璩大成分析，根據世界各國數據顯示，以疫苗注射率和台灣一樣的幾個國家來看，染疫洪峰預計落在16日，北市當天將增加4.5萬人染疫，若運氣比較好，和緩一點的話，洪峰會落在23日，每日最高確診數約1.5萬人，但時間會拉得較長。

▼聯合醫院總院長璩大成。（圖／北市府提供）

