2022首道「梅雨鋒面」要來了！週末2天雨最猛　低溫又掉只剩15°C

▲週末兩天各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年第一道梅雨鋒面將於週四晚上靠近台灣，預計週末兩天是雨勢最明顯的時段，全台都會有陣雨或雷雨，北部、中部、南部、東北部降雨時間長，還會有局部大雨或豪雨，受鋒面後方東北季風影響，溫度將下降至15度左右。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日水氣豐沛，受太陽照射影響，午後不少地區出現降雨，明天各地水氣仍多，雲量也會增加，清晨到上半天西半部、恆春半島有局部大雨，各地也會有短暫陣雨或雷雨，山區則是午後嚴防大雨。

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今年第一道梅雨鋒面將於週四晚上到週五靠近台灣，週六南下至台灣上空，週末兩天雨勢最明顯，下週一鋒面南移。周四晚上到週五中部以北、東北部、金門、馬祖、澎湖有短暫陣雨，其他各地也有短暫陣雨或雷雨。

▲今年首道梅雨鋒面週末兩天影響台灣。（圖／氣象局）

週六到下週一鋒面在台灣上空，各地都有陣雨或雷雨，週末兩天降雨最明顯，將有短延時強降雨，北部、中部、南部、東北部降雨時間長，還會有局部大雨或豪雨。

下週一鋒面南移，各地仍有陣雨或雷雨，東南部、中南部降雨時間長，有局部大雨，其他地區降雨時間相對縮短。

受鋒面及東北季風影響，各地溫度也會有所變化，週六北部、東北部、金馬先轉涼，接著花東、中南部也會降溫，週日及下週一低溫分別為馬祖15度；金門、中部以北、東北部17到18度；其他地區20到21度，北部、東北部、馬祖整天溫差只有2到3度，連白天感受都偏涼冷，其他地區高溫則會下降，感受較舒適。